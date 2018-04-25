Трудовая миграция

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Аналитики прогнозируют: несмотря на опасения критиков, что это может замедлить рост заработной платы, число трудовых иммигрантов в Литве в этом году продолжит расти, сообщает BNS.

В период с января по ноябрь 2019 года Служба занятости выдала 8,4 тыс. разрешений на работу иностранцев в Литве, что в 1,7 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Более половины иностранцев приезжают из Украины.

По данным службы, на это повлияло упрощение выдачи разрешений на работу и визовых процедур, а также нехватка рабочей силы в некоторых секторах.

«Видя тенденции прошлого года, можно утверждать, что в 2020 году количество иностранцев, работающих в Литве, вероятно, увеличится из-за нехватки квалифицированной рабочей силы. Они заполняют вакансии, если не появляются работники из Литвы или Европейского союза», — сообщает Служба занятости.