Трудовая миграция

Аналитики прогнозируют: несмотря на опасения критиков, что это может замедлить рост заработной платы, число трудовых иммигрантов в Литве в этом году продолжит расти, сообщает BNS.
В период с января по ноябрь 2019 года Служба занятости выдала 8,4 тыс. разрешений на работу иностранцев в Литве, что в 1,7 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Более половины иностранцев приезжают из Украины.
По данным службы, на это повлияло упрощение выдачи разрешений на работу и визовых процедур, а также нехватка рабочей силы в некоторых секторах.
«Видя тенденции прошлого года, можно утверждать, что в 2020 году количество иностранцев, работающих в Литве, вероятно, увеличится из-за нехватки квалифицированной рабочей силы. Они заполняют вакансии, если не появляются работники из Литвы или Европейского союза», — сообщает Служба занятости.
Экономист Линас Чеканавичюс, профессор Вильнюсского университета, говорит, что большинство иностранцев, особенно низкой квалификации, приезжают за более высокой заработной платой, но страна также может привлекать предпринимателей с Запада.
«Большинство приезжают потому, что их заработки в Литве выше, чем в собственной стране. Тем не менее, есть такие, кто приезжает с Запада, потому что возможности для бизнеса у нас лучше. Здесь они находят свою нишу и предлагают что-то более интересное, другое, то, что есть в их странах, но нет у нас», — сказал Л. Чеканавичюс.
Иностранцы, которым Служба занятости выдала документы, в прошлом году приехали из 58 стран, причем 60% из них прибыли из Украины, 21% — из Беларуси, по 3% — из России и Узбекистана, по 2% — из Китая и Грузии.
Чаще всего в Литву приезжают повара, строители, плотники, водители международных пассажирских перевозок, автослесари, водители автопогрузчиков и сервис-менеджеры. С 2017 года иностранцам, чья профессия находится в списке отсутствующих в нашей стране, больше не нужно получать разрешение на работу, поэтому неясно, сколько поступило иностранцев недостающих профессий без выдачи документов.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ
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