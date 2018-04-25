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Культура

К нам едет «Ревизор»

19 января в 19.00 на сцене Русского драмтеатра Национальный академический театр имени Янки Купалы (Минск) – старейший драматический театр Беларуси — покажет гоголевского «Ревизора» в интерпретации художественного руководителя театра Николая Пинигина. «Ревизор» удивит необычной режиссерской трактовкой и самоиронией. Что-то покажется до боли знакомым, а что-то – давно забытым. В маленьком районном городке переполох. Прошел слух, что в район направляется ревизор из столицы, и намерения его самые серьезные. Чиновники нервничают, икают и начинают судорожно заметать следы своих злодеяний. Городничий строит всю верхушку местной власти. Опекун медицинских учреждений взашей выталкивает больных домой, смотритель училищ усилием воли поднимает показатели, судье тоже есть чем заняться – вопрос воровства, злоупотребления полномочиями и взяточничества стоит особенно остро. Но получится ли у этих проходимцев выпутаться? Герои в «Ревизоре» колоритно разговаривают на «трасянке» (смесь белорусского и русского языков) – специально для постановки оригинальный текст пьесы Николая Гоголя был переведен Марией Пушкиной. А вот Хлестаков как столичная штучка говорит на чистом белорусском языке. Автором сценографии выступил известный литовский художник Мариус Яцовскис. Спектакль – лауреат V Республиканского конкурса театрального искусства «Национальная театральная премия» в трех номинациях: «Лучший драматический спектакль», «Лучшая работа режиссера в театре драмы»  и «Лучшая мужская роль в спектакле драмы».

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