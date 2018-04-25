Будем ли жить в процветающем государстве?

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас говорит, что доходы у работников с низкими зарплатами будут расти заметнее, нежели у работников с более высокими зарплатами — ожидается, что в 2020 году зарплаты работников государственного сектора и средние пенсии будут расти быстрее, чем выплачиваемая заработная плата «на руки».

Лаура Гальдикене, главный экономист отдела макроэкономики и прогнозирования Банка Литвы, считает, что на снижение неравенства также будет влиять ставка подоходного налога населения, которая с 2020 года будет увеличена для лиц с высокой заработной платой.

В этом году с 27 до 32 процентов увеличивается ставка налога на доходы физических лиц, чья зарплата превышает 110 тыс. евро. Таких людей в стране более 2000.

Некоторые экономисты говорят, что новые налоговые изменения являются слишком фрагментарными, а не существенными шагами, могущими вызвать изменения.

По словам Тадаса Шарапова, профессора Университета менеджмента и экономики ISM, улучшения для социальных групп, таких, как пенсионеры и семьи, воспитывающие детей, планируются за счет новых налогов, но они будут затронуты инфляцией и, следовательно, не решат проблему неравенства доходов по существу.

Нериюс Мачюлис, главный экономист банка Swedbank, говорит, что неравенство не изменится, поскольку льготы по подоходному налогу населения не исчезли, а не облагаемый налогом минимум растет медленнее, чем было обещано. По словам Йоне Календене, исследователя из Университета им. Витаутаса Великого, для уменьшения неравенства рост зарплат у лиц с низкими доходами должен быть быстрее, чем у лиц с более высокими доходами.

«Самые низкие средние доходы в Литве получают пенсионеры и люди, работающие в государственном секторе. Для них не предусматривается большой рост доходов. Тем временем высококвалифицированные специалисты, работающие в частном секторе, могут рассчитывать на быстрый дальнейший рост доходов», — утверждает Й. Календене.

Индре Гяните-Пикчене, старший эксперт Института свободного рынка, говорит, что инициативы могут «на бумаге» уменьшить неравенство, но это неустойчиво в долгосрочной перспективе.

«Непоследовательные, хаотичные, дискриминационные и даже неконституционные налоговые инициативы подрывают налоговую систему. Хотя внутри страны мы немного выравним доходы граждан, все равно продолжим оставаться в нижних строчках ЕС как с точки зрения доходов среднего класса, так и уровня пенсии по старости, а разрыв с Эстонией будет только увеличиваться», — сказала она.

В своем последнем ежегодном отчете о ситуации в Литве Европейская комиссия подчеркнула, что неравенство в доходах остается одним из самых высоких в ЕС. По данным 2017 года, доходы 20% самых богатых домохозяйств были в 7,3 раза выше, чем у 20% самых бедных.

По мнению брюссельских экспертов, это отражает как низкий уровень адекватности социальных выплат, так и несовершенство налоговой системы.

Между тем отдельные госслужащие уже сегодня живут в процветающем государстве. Судя по декларациям, представленным в налоговую инспекцию, лидер среди богачей — ведущий специалист канцелярии Сейма. В списке богатых две женщины, работающие в Госконтроле, две — в налоговой инспекции, две — на таможне, одна — в пограничной службе, две работают судьями, сообщают литовские СМИ.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ