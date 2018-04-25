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Любые налоговые изменения всегда встречают с сопротивлением – президент

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Литовский президент Гитанас Науседа, которого правящая коалиция критикует за предлагаемые налоговые изменения, заявил, что подобные инициативы всегда вызывают сопротивление. 

«Любые налоговые изменения никогда не могут быть приняты как по маслу, они всегда связаны с сопротивлением определенных групп общества», – сказал журналистам Г. Науседа после встречи с членами правления сейма Литвы. 

Он вынесет на осеннюю сессию сейма пакет налоговых изменений, которые бы позволили увеличить государственные доходы на 100 млн евро и направить их на более интенсивное повышение пенсий, выплат людям с недугами. Основную часть дополнительных средств президент предлагает собрать за счет замедления роста не облагаемого налогами минимума доходов и сокращения льгот на дизтопливо для фермеров. 

Г. Науседа подчеркнул, что нельзя «создавать социальные решения в вакууме или на пустой базе», для каждого решения, при соблюдении финансовой дисциплины, необходимо предложить источник средств. 

«То, что мы предлагаем сегодня, прежде всего решения, которые радикально не меняют налоговый климат, они достаточно прогнозируемы, и их реально воплотить в жизнь», – заверил он.

По словам президента, изменения налоговых льгот на дизтопливо в прошлом вызывали «много больших противоречий», однако президент говорит, что предлагает не полностью отказаться от льготы, а выдвигает решения, которые позволят сделать размер льготы «более приемлемым». 

«Все же согласимся, что сегодня разница между акцизом на упомянутое топливо и нормальным акцизом очень велика. Она, я бы сказал, создает предпосылки даже для возникновения теневой торговли, ведь горючее значительно дешевле», – подчеркнул руководитель страны.

Г. Науседа также предлагает сейму в следующем году повысить не облагаемый налогами минимум доходов не на 10% или на 30 евро – это вызывала критику социал-трудовиков.

«Конечно, это меньше, чем первое предложение, которое сейчас все еще в силе. Но, насколько я знаю, сам правительственный план также предусматривает остановку повышения не облагаемого налогами минимума доходов, и вскоре это будет сделано», – заверил Г. Науседа.

Конкретные проекты президентская администрация планирует представить сейму позднее. Г. Науседа подчеркнул, что готов доказать необходимость каждого решения. 

«А если не удастся реализовать тот, или иной правовой акт, общественность, несомненно, должна знать, кто не принял, почему не принял, и каковы истинные причины этого. Это будет полезная информация перед выборами в сейм в следующем году», – подчеркнул президент.

BNS

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