Митрополит Петр Московский. Петровская икона Божьей Матери

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У нас, и у православных, и особенно у католиков, сложилось так: если человек носит имя Иван, Ян, Йонас, то почему-то считается, его небесный покровитель – Иоанн Креститель. Аналогичная ситуация и с Петрами. Всех Петров принято поздравлять с именинами в день Петра и Павла. Но на самом деле это не совсем верно. Скорее даже, совсем неверно. Я не поленился (что для меня редкость) и пересчитал всех Петров в православном именослове. Их оказалось больше ста (в разных источниках по-разному)! Больше половины, семьдесят – новомученики, те, кто пострадал в годы советских репрессий. Кого из этой сотни, кроме упомянутого апостола, знает среднестатистический читатель ЛК? Муромского князя, мужа Февронии, покровителя семьи. Особо памятливые назовут новомученика Петра Крутицкого, о котором несколько лет назад была у нас заметка. Знатоки истории Русской Церкви вспомнят первого московского митрополита, жившего в XIII-XVI вв.

Вот о нем-то и пойдет сегодня речь. И не только о нем, но и о чудотворной иконе, носящей его имя. Один из дней памяти митрополита Петра выпадает на эту пятницу, 6 сентября. В этот же день вспоминается и Петровская икона.

Но для начала, чтоб все было понятно, небольшая историческая справка. В это время столицей Руси был Владимир. Киев так и не смог восстановиться после нашествия татар, Москва еще не набрала достаточно силы, чтобы затмить политически Владимир. Русская Православная Церковь была частью Константинопольского патриархата. Возглавлял ее единственный на всю страну митрополит, который по традиции назывался Киевским, хотя и жил к моменту нашего повествования во Владимире. За редчайшим исключением первосвятителями были греки и ставились с благословения патриарха. А еще митрополит должен был пройти утверждение хана, получить у него ярлык.

Будущий митрополит Петр (мирское имя его до нас не дошло) родился во второй половине XIII века на Волыни (нынешняя Западная Украина). С 12 лет ушел в монастырь. Здесь он, кроме обычных монастырских трудов и молитвы, изучал богословие и искусство иконописи. Им было написано немало образов, которые он обычно дарил своим товарищам-монахам и паломникам.

Много лет Петр жил в своем первом монастыре. Потом по благословению игумена ушел на реку Рату, чтобы жить там в уединении. Рата – приток Западного Буга, протекающий по территории современных Польши и Западной Украины.

Но, как это было потом с Сергием Радонежским, к нему стали приходить другие монахи, и образовался монастырь, игуменом которого стал, естественно, Петр.

Здесь им и была написана икона Божьей Матери, которая известна под названием «Петровской». Когда митрополит Максим посетил Ратскую обитель, игумен подарил ему этот образ.

Шло время. Умер Максим. Для Руси нужен был новый предстоятель. Галицкий князь Юрий захотел, чтобы на Волыни была своя митрополия. Он посылает Петра к патриарху, это было в 1308 году, с просьбой поставить на новую митрополию Ратского игумена. О содержании грамоты Петр не знал.

В это же время в Константинополь едет претендент на русскую митрополию Геронтий. С максимовой Петровской иконой, посохом и митрополичьим облачением. Но корабль Геронтия попадает в шторм, и прибывает он к патриарху позже Петра. К тому, как гласит предание, от иконы ему был голос Богородицы, сказавший, что митрополитом быть не ему, а автору образа. Так и случилось. Мудрый патриарх Афанасий поставил во главе Русской Церкви Петра, предотвратив церковную смуту.

Святительство нового митрополита было очень сложным. Ему приходилось примирять враждующих князей, наводить порядок в епархиях. Времена-то были тяжелые. Даже терпеть клевету и оскорбительное разбирательство, которое затеяли недруги.

Несмотря на преклонный возраст, святитель не мог подолгу сидеть во Владимире. Он объездил почти всю свою огромную митрополию. Кроме этого он написал несколько посланий к пастве, священникам, князьям. До нас дошли только три. В них он призывает священство быть не только исполнителями треб, но и учителями, совестью и душой народа.

Очень часто Петр бывает в Москве у Ивана Калиты. Он предчувствует, что будущее Руси не за далеким Новгородом, не за своенравной Тверью и даже не за Владимиром. Потому он строит в Москве Успенский собор, первый в городе каменный храм, по аналогии с Владимирским, и незадолго до своей кончины переносит митрополичью кафедру в будущую столицу. Да и сам поселяется с 1325 года в Москве. С тех пор все русские митрополиты живут здесь. А Петра первым назвали митрополитом Московским.

Петровскую икону он переносит в Успенский собор. Там же завещает похоронить себя. 21 декабря 1326 года первый Московский митрополит умирает. Через 13 лет его причисляют к лику святых. От его нетленных мощей совершались чудеса исцеления, и не только физические, но и полититческие: у гроба святителя примирялись враждующие князья. Стало традицией нарекать здесь глав Русской церкви.

Икона по сей день в Успенском. Правда, это уже совершенно другой храм. Третий по счету. Иван III заказал его итальянскому архитектору Аристотелю Фиораванти. 24 августа 1479 года мощи святителя Петра митрополита Московского были перенесены в новый храм. Это событие и вспоминается в пятницу. Ведь 6 сентября – это 24 августа по старому стилю.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви

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