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30 августа 2019 года Священный Синод Русской Православной Церкви рассмотрел прошение митрополита Виленского и Литовского Иннокентия с просьбой установить день памяти всех святых, в земле Литовской просиявших.

За всю многовековую историю Церкви Христовой в Литве множество святых своей молитвой и подвигом служения Церкви и людям духовно украсили нашу Богом хранимую Литовскую землю.

Синод определил ежегодно отмечать день памяти всех святых, в земле Литовской просиявших, 26 июля, вместе с Виленскими мучениками Антонием, Иоанном и Евстафием, которые в XIV веке пострадали за веру во Христа Спасителя. В литургическом календаре и общественной жизни нашей страны для всех христиан появился особый день и большой праздник. Православные Литвы будут с благодарностью Богу торжественно отмечать день памяти святых нашей земли, которые молятся на небе за всех людей, проживающих на Литовской земле.

Инф. пресс-службы Православной Церкви в Литве

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