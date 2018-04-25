М. Бартушка: объемы транзитных грузов сокращаются

Фото litrail.lt

В связи с сокращением потока транзитных российских грузов перевозки литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai могут незначительно сократиться, утверждает гендиректор компании Мантас Бартушка. Он считает, что эти тенденции, вероятно, сохранятся и в следующем году.

«Определенные продукты, которые следовали в Клайпеду из России, в этом году их количество сократилось, или они вообще не следовали. Это частично мы компенсируем литовскими, белорусскими грузами, но совокупный портфель может быть немного меньше (…) Если сократится, то на 1% или на 2%, а по сравнению с 2018-ым, это незначительные изменения», – сказал М. Бартушка в четверг BNS.

На конференции министерства транспорта, организованном журналом Valstybe, он сказал, что тенденции сокращения российских грузов могут сохраниться и в следующем году.