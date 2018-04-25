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TOP,Бизнес,Новости

М. Бартушка: объемы транзитных грузов сокращаются

Фото litrail.lt

В связи с сокращением потока транзитных российских грузов перевозки литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai могут незначительно сократиться, утверждает гендиректор компании Мантас Бартушка. Он считает, что эти тенденции, вероятно, сохранятся и в следующем году. 

«Определенные продукты, которые следовали в Клайпеду из России, в этом году их количество сократилось, или они вообще не следовали. Это частично мы компенсируем литовскими, белорусскими грузами, но совокупный портфель может быть немного меньше (…) Если сократится, то на 1% или на 2%, а по сравнению с 2018-ым, это незначительные изменения», – сказал М. Бартушка в четверг BNS.

На конференции министерства транспорта, организованном журналом Valstybe, он сказал, что тенденции сокращения российских грузов могут сохраниться и в следующем году. 

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«Портфель российских грузов определяется политикой России, желанием отправлять свои грузы в свои порты, такой национальный принцип (…) Очевидно, что тенденции или риск сокращения российских продуктов остается и в будущем», – сказал М. Бартушка. 

По его словам, в конце года сократился поток удобрений из Беларуси, хотя общие объемы грузов из этой страны и выросли. По его словам, невзирая на сокращение белорусских грузов по всем направлениям, Lietuvos gelezinkeliai удается сохранить их поток. 

«Общий белорусский рынок в этом году сократился – почти на 6%. Беларусь перевозит около 120 млн. (тонн – BNS) – это достаточно большой портфель (…). Между тем, поток белорусских грузов в Латвию, в Эстонию сокращается», – сказал М. Бартушка.

При этом он отметил, что компания неплохо выглядит в регионе – в Латвии, Беларуси и Польше более значительное сокращение грузов, а Литва одна из перевозящих больше всего. 

В прошлом году Lietuvos gelezinkeliai перевез 56,8 млн тонн грузов (в 2017 году – 52,6 млн тонн). Прогноз на три квартале этого года составляет 41,2 млн тонн. 

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