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Белорусам придется декларировать ввоз средств для стирки

Фото pixabay.com

Синтетические средства для стирки будут подлежать обязательному декларированию с 24 апреля 2020 года, сообщается на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В сообщении, размещенном на официальном сайте МАРТ, говорится, что такие изменения обусловлены необходимостью обезопасить внутренний рынок от небезопасной и некачественной продукции.

В Беларуси вводится обязательное декларирование моющих синтетических средств для стирки. Это касается всех видов порошков: порошкообразных, гранулированных, агломерированных, формованных (таблетки, блоки и другое), пастообразных и жидких (в том числе загущенных и гелей). Таким образом планируется защитить белорусский рынок от небезопасной и некачественной продукции.

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Ввозить порошок по-новому нужно будет с 24 апреля 2020 года. Пока неясно, относится ли это к физическим лицам.

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