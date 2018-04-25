Владимир Зеленский: Украина — это алмаз, требующий огранки

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что сегодня Украина – это алмаз, требующий огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций, для того, чтобы стать настоящим бриллиантом не только в сердце Европы, но и во всем мире.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Украины заявил об этом в ходе выступления на Киевском международном экономическом форуме.
Он сообщил, что власть понимает, что нужно для развития страны.
«Это – равные правила игры для всех, очищение судебной системы, преодоление коррупции, диджитализация процессов, реформа образования в соответствии с вызовами XXI века, жизненно важные для экономики законы. Даже когда они непопулярны. Ежедневно вместе с правительством и парламентом мы воплощаем в жизнь все эти законопроекты», – отметил глава украинского государства.
Также Владимир Зеленский подчеркнул, что люди – самый большой капитал Украины, который дает ей конкурентное преимущество.
«Сегодня я хочу сосредоточиться на том, что делает Украину самой привлекательной, более привлекательной, чем другие страны. И это – украинцы. Их таланты, умения, их интеллект. Мне кажется, что это наше самое большое сокровище, и так было всегда. Но мы это недооценивали», — подчеркнул глава государства.
Он призвал участников форума инвестировать в украинскую молодежь, отметив, что современная глобальная экономика фактически является экономикой талантов, а экономический рост в мире происходит преимущественно за счет инноваций.
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