Владимир Зеленский: Украина — это алмаз, требующий огранки

Фото twitter/Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что сегодня Украина – это алмаз, требующий огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций, для того, чтобы стать настоящим бриллиантом не только в сердце Европы, но и во всем мире.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Украины заявил об этом в ходе выступления на Киевском международном экономическом форуме.

Он сообщил, что власть понимает, что нужно для развития страны.