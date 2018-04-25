Г.Науседа обещает не вмешиваться в дело Н.Венцкене

Главу страны цитирует новостной портал delfi.lt, журналист которого сопровождает президента в поездке.

Правоохранительные органы Литвы доставили Н.Венцкене из США в среду. Прокурор в четверг попросил её арестовать на два месяца.

Венцкене выдвинуты подозрения в неисполнении решения суда, оказании сопротивления сотруднику полиции, в том, что она препятствовала судебному приставу исполнять её обязанности, а также дала пощёчину Лаймуте Станкунайте.

Н.Венцкене в тюрьме в Чикаго содержалась с марта 2018 года.

Бывшая судья и политик покинула Литву в 2013 году. В том же году Сейм отменил её правовой иммунитет.

Н.Венцкене утверждает, что обвинения против неё политически мотивированы.