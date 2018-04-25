Г.Науседа обещает не вмешиваться в дело Н.Венцкене

Президент Литвы Гитанас Науседа обещает не вмешиваться в дело бывшего судьи и депутата Сейма Неринги Венцкене, подозреваемой в невыполнении решения суда и оказании сопротивления должностным лицам.
Глава государства заявил в четверг, что ответы должны исходить от судов, а участие политиков может дискредитировать правовую систему.
«Я буду объективен, в стороне, так как это юридический вопрос, который должны решить наши суды дело и ответить на вопросы, были ли совершены преступления. Если они имели место, то должны быть и соответствующие решения», — сказал Г.Науседа журналистам в Риме.
Главу страны цитирует новостной портал delfi.lt, журналист которого сопровождает президента в поездке.
Правоохранительные органы Литвы доставили Н.Венцкене из США в среду. Прокурор в четверг попросил её арестовать на два месяца.
Венцкене выдвинуты подозрения в неисполнении решения суда, оказании сопротивления сотруднику полиции, в том, что она препятствовала судебному приставу исполнять её обязанности, а также дала пощёчину Лаймуте Станкунайте.
Н.Венцкене в тюрьме в Чикаго содержалась с марта 2018 года.
Бывшая судья и политик покинула Литву в 2013 году. В том же году Сейм отменил её правовой иммунитет.
Н.Венцкене утверждает, что обвинения против неё политически мотивированы.
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