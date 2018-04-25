Литовцы и поляки согласовали церемонию перезахоронения останков участников восстания

Церемония начнется 22 ноября утром у Великокняжеского дворца.

Прощание состоится в Вильнюсском кафедральном соборе, в полдень состоится месса, в которой примут участие епископы Литвы, Польши и Беларуси.

После службы начнется похоронная процессия, которая по дороге остановится у Святых ворот, в это время будут звенеть колокола находящихся рядом храмов и будут произноситься молитвы на литовском, польском и белорусском языках, в честь повстанцев состоится построение рот почетного караула Литвы и Польши.

К часовни кладбища Расу процессия должна прибыть около трех часов, здесь намечаются выступления президентов Литвы и Польши Гитанаса Науседы и Анджея Дуды.

По словам Д. Матулёниса, жители смогут наблюдать за церемонией на больших экранах на Кафедральной площади, ее также будут транслировать телеканалы Литвы и Польши.

Литовские дипломаты надеются, что Беларусь на следующей неделе информирует о том, кто будет представлять страну на этой церемонии. На мероприятие также прибудут представители Латвии и Украины.

С 1863 по 1864 год 21 участник восстания был казнён путем повешения или расстрела на площади Лукишкес в Вильнюсе. После казней останки не были от даны близким для погребения, их тайно захоронили в недоступном для общественности в то время месте — в районе крепости, построенной по приказу царя на горе Гядиминаса в 1831 году.

Археологам на горе Гедиминаса удалось обнаружить останки 20 из 21 мятежников. Останки повстанцев и их лидеров Зыгмунта Сераковского (польск. Zygmunt Sierakowski, на русский лад Сигизмунд Игнатьевич Сераковский) и Кастуся Калиновского год назад было решено захоронить на кладбище Расу. Имена повстанцев будут написаны на литовском, польском и белорусском языках.

Археологам всё же не удалось обнаружить останки первой жертвы, священника Станисловаса Изоры, который, как полагают, мог быть похоронен в другом месте.

Повстанцы с 1863 по 1864 годы боролись против правления русского царя и стремились восстановить бывшее польско-литовское государство.