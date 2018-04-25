Трамп захотел на парад 9 мая в Москву

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 8 ноября, заявил, что хотел бы присутствовать в Москве на 9 мая 2020 года на торжествах по случаю Дня Победы, сообщает ТАСС.

«Я был приглашен в разгар нашего избирательного сезона, но я определенно об этом [визите в Москву] подумаю», — сказал Трамп.

«Это самый разгар политического сезона, так что я посмотрю, смогу ли это сделать, но я хотел бы поехать», — добавил президент.