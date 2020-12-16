М. Навицкене: пенсии вырастут на 9%, бюджет Sodra будет сбалансированным

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Министр социальной защиты и труда Литвы Моника Навицене сказала, что бюджет Фонда социального страхования (Sodra) будет сбалансированным, а пенсии будут увеличены, как и предусмотрено, на 9%.

«Бюджет Фонда соцстрахования будет сбалансированным, а пенсии будут увеличены настолько, насколько предусмотрено, будут деньги на индексацию, выплаты по болезни тем, кто будет вынужден брать листок о нетрудоспособности, чтобы позаботиться о детях, которые учатся удаленно, все эти вещи обсуждались», – сказала М. Навицкене BNS в понедельник после встречи с премьером Ингридой Шимоните и директором фонда Sodra Юлита Варанаускене.

Сейм уже решил, что в 2021 году пенсии должны быть увеличены в целом на 9,1%, или на 34 евро до 411 евро. Индексация автоматически повысит пенсии на 7,17% или на 27 евро, а еще на 1,91% – дополнительно, по предложению президента Гитанаса Науседы.