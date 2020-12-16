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М. Навицкене: пенсии вырастут на 9%, бюджет Sodra будет сбалансированным

Nuotrauka BFL/ Karolis Kavolėlis

Министр социальной защиты и труда Литвы Моника Навицене сказала, что бюджет Фонда социального страхования (Sodra) будет сбалансированным, а пенсии будут увеличены, как и предусмотрено, на 9%. 

«Бюджет Фонда соцстрахования будет сбалансированным, а пенсии будут увеличены настолько, насколько предусмотрено, будут деньги на индексацию, выплаты по болезни тем, кто будет вынужден брать листок о нетрудоспособности, чтобы позаботиться о детях, которые учатся удаленно, все эти вещи обсуждались», – сказала М. Навицкене BNS в понедельник после встречи с премьером Ингридой Шимоните и директором фонда Sodra Юлита Варанаускене.

Сейм уже решил, что в 2021 году пенсии должны быть увеличены в целом на 9,1%, или на 34 евро до 411 евро. Индексация автоматически повысит пенсии на  7,17% или на 27 евро, а еще на 1,91% – дополнительно, по предложению президента Гитанаса Науседы. 

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По словам М. Навицкене, пока предполагается, что в 2021 году не придется прибегать к резервным средствам Фонда соцстраха, а дополнительное финансирование на выплаты родителям по уходу за детьми, планируется выделить из госбюджета: «Больше никаких препятствий для бюджета фонда Sodra нет». 

Глава Фонда соцстрахования Ю. Варанаускене сказала, что во время первой волны коронавируса на выплаты по болезни, связанные с этим, было потрачено почти 120 млн. евро, столько же потребуется и в следующем году. 

Комментируя информацию главы Комитета сейма по бюджету и финансам Милокаса Маяускаса заявившего, что на социальные меры, на смягчение последствий воздействия коронавируса для работников и работодателей, будет выделено около 600 млн евро, М. Навицкене сказала, что порядок компенсации простоев будет уточняться, а о конкретных мерах сообщат в среду.

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