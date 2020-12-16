Санта Клаус коронавирусом не заболеет — ВОЗ

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Пандемия коронавируса не помешает Санта Клаусу вручить подарки детям по всему миру, поскольку он обладает иммунитетом к COVID-инфекции. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщила на брифинге эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

«Я понимаю тревогу детей, которые опасаются, что Санта Клаус не сможет прийти, поскольку он является пожилым и входит в группу риска. Но могу вам сказать, что у него есть иммунитет. Мы недавно с ним общались, он прекрасно себя чувствует», — успокоили в ВОЗ.

Также ван Керкхове отметила, что многие страны специально ослабили ограничительные меры в сфере транспорта, чтобы Санта мог беспрепятственно делать свою работу.