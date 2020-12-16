В Литве закрыты многие магазины, парикмахерские, ограничено передвижение

В среду в Литве вступил в силу более строгий карантин, во время которого закрыты большинство магазинов, парикмахерские, ограничено передвижение людей.
Этими мерами новое правительство стремится взять под контроль распространение коронавируса.
Кабмин решил, что работу смогут продолжить аптеки и продуктовые магазины, однако им не будет запрещаться торговать и другими товарами.
На рынках будет разрешена торговля только пищевыми товарами, отдельные магазины должны будут закрыться.
Со среды также нельзя предоставлять контактные услуги, которые длятся более 15 минут, не будут проходить публичные службы в храмах.
С приходом второй, осенней волны коронавируса в Литве с начала ноября были закрыты кафе, бары и рестораны, в последние недели школьники перешли на удаленное обучение.
Однако, невзирая на эти меры, число заражений коронавирусом продолжало расти, поэтому в воскресенье правительство Ингриды Шимоните решило ужесточить карантинные условия.
Жителям запрещено покидать свое самоуправление без уважительных причин, а гулять можно в открытых местах только в составе членов собственной семьи, либо двум людям из разных семей.
Полиция призывает население не покидать самоуправление проживания без нужды, выезжать только по важным случаям и иметь для этого подтверждающие документы.
В предстоящие выходные, на Рождество и Новый год полиция будет контролировать прибывающих и убывающих на подступах к центру самоуправлений.
Критики говорят, что новые требования необоснованно дискриминируют мелких торговцев, введенные ограничения на передвижения непропорциональные, их трудно реализовать, некоторые психологи также предлагали разрешить одиноким людям общаться в социальных кружках.