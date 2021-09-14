М. Навицкене: повышение минимальной зарплаты не должно вызвать волну банкротств

Министр социальной защиты и труда Литвы Моника Навицкене не считает, что запланированное повышение минимальной ежемесячной заработной платы (MMЗ) на 88 евро может привести к волне банкротств среди компаний.
«Мне кажется, что никакое повышение минимальной заработной платы, а сколько их было в прошлом, не привело к каким-то очень крупным банкротствам, сокращению занятости или росту безработицы. Мы не фиксировали таких тенденций. И все же повышение заработной платы возвращается в бюджет под определенным углом: у людей больше доходов, они могут тратить больше денег», – сказала в интервью радиостанции LRT М. Навицкене.
«Я убеждена, что минимальная ежемесячная заработная плата населения должна увеличиваться, потому что экономические условия позволяют это сделать», – добавила министр.
BNS напоминает, что в начале сентября Трехсторонний совет, представляющий интересы правительства, работодателей и сотрудников, не договорился об увеличении MMЗ с января 2022 года. Большинство профсоюзов поддержали предложение правительства об увеличении ММЗ на 88 евро (13,7%), с 642 евро до 730 евро, но работодатели не согласились — они были возмущены тем, что правительство изменило свое предыдущее предложение об увеличении ММЗ до 703 евро без консультаций с Трехсторонним советом.
Если в Трехстороннем совете не достигается консенсус, окончательное решение принимает правительство.
Трудовой кодекс предусматривает, что ММЗ может выплачиваться только за неквалифицированную работу.