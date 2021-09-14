Путин ушел на самоизоляцию

«Президент абсолютно здоров», — сказал он, комментируя состояние его здоровья. При этом, отвечая на вопрос о том, сдавал ли Путин ПЦР-тест и негативный ли результат, Песков ответил: «Безусловно».

Очных мероприятий у Путина некоторое время не будет, но самоизоляция не повлияет на интенсивность его работы в режиме онлайн.

По его словам, президент решил принять участие в предстоящих саммитах онлайн.

Напомним, Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта. Долгое время держалось в секрете, какой именно вакциной, однако, в конце июня он рассказал, что это была вакцина Sputnik V.