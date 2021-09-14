Путин ушел на самоизоляцию

Президент РФ Владимир Путин уходит на самоизоляцию из-за случая коронавируса в его окружении. Об этом он сказал в ходе разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает во вторник, 14 сентября, пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции», — говорится в сообщении.
Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин здоров, передает ТАСС.
«Президент абсолютно здоров», — сказал он, комментируя состояние его здоровья. При этом, отвечая на вопрос о том, сдавал ли Путин ПЦР-тест и негативный ли результат, Песков ответил: «Безусловно».
Очных мероприятий у Путина некоторое время не будет, но самоизоляция не повлияет на интенсивность его работы в режиме онлайн.
По его словам, президент решил принять участие в предстоящих саммитах онлайн.
Напомним, Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта. Долгое время держалось в секрете, какой именно вакциной, однако, в конце июня он рассказал, что это была вакцина Sputnik V.