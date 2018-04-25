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TOP,Новости,Политика

М. Помпео и министры стран Балтии осуждают попытки России переписать историю

Photo by markn3tel on Foter.com / CC BY

Государственный секретарь США Майк Помпео, а также министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии в четверг совместно осудили попытки России переписать историю с целью оправдания оккупации и аннексии Балтийских стран Советским Союзом. 

«Мы решительно возражаем против каких бы то ни было попыток России переписать историю с целью оправдания осуществленной в 1940 году Советским Союзом оккупации и аннексии Балтийских стран», — говорится в совместном заявлении. 

Совместное заявление приурочено к 80-летию декларации США, которая осудила оккупацию стран Балтии Советским Союзом. 

23 июля 1940 госсекретарь США Самнер Уэллес обнародовал официальное заявление о том, что США не признают осуществленную СССР аннексию стран Балтии. Во время советской оккупации в Вашингтоне действовало посольство Литвы. 

«Декларация С. Уэллеса показывает, что еще в 1940 году свободный мир признал действия советов тем, чем это было — незаконным актом насильственной аннексии. К сожалению, даже окончание Второй мировой войны несколько лет спустя не принесло странам Балтии и другим народам Восточной и Центральной Европы освобождения, а принесло репрессии и преследования», — говорится в распространенном в четверг сообщении. 

В заявлении четырех министров также подчеркивается сотрудничество США и Балтийских стран, важность присутствия НАТО и американских военных в регионе. 

«Обязательство Эстонии, Латвии и Литвы перед трансатлантическим альянсом остается бесспорным. Страны Балтии ценят вклад США в оборону Европы, прежде всего, поддерживая регулярное размешение военных в этих странах — это исключительно важно в деле сдерживания любого вероятного противника», — говорится в четырехсторонней декларации. 

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