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М.Залаторюс о банкротстве PNB Banka: банковский сектор Латвии продолжает очищаться

Фото pixabay.com

После объявления в Латвии о крахе ещё одного коммерческого банка PNB Banka, президент Ассоциации банков Литвы сказал, что банковский сектор Латвии продолжает очищаться.

По словам Мантаса Залаторюса, работающий в Литве банк Citadele, является совершенно иным банком, он не обслуживает нерезидентов, в отличие от потерпевших крах ABLV или PNB Banka.

«Это не новость. Это банк, который был в первую очередь предназначен для обслуживания нелатышских граждан. Так может случиться с ещё несколькими другими латвийскими банками, а такие разговоры на рынке идут», — сказал Залаторюс BNS.

«О том, что после банкротства ABLV в Латвии не останется ещё нескольких банков, было известно больше года назад. Все эти процессы связаны с прозрачностью банковского рынка Латвии и борьбой с отмыванием денег», — сказал он.

По словам М.Залаторюса, крах PNB Banka никак не повлияет на литовский рынок, и его нельзя сравнивать с функционирующим здесь банком Citadele.

«Это банк совершенно другого вида. Нельзя сравнивать Citadele с тем обанкротившимся банком. Об этом банке (PNB Banka — BNS), вероятно, никто не слышал, потому что он был предназначен для других целей, а не обслуживать вас. Он был предназначен для обслуживания определённых людей за пределами юрисдикции Латвии или Литвы», — сказал М.Залаторюс.

В четверг PNB Banka, шестой по величине банк Латвии, был закрыт.

BNS

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