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Президент Индонезии официально предложил перенести столицу

Фото pixabay.com

Президент Индонезии Джоко Видодо предложил парламенту план переноса столицы из Джакарты на острове Ява на соседний остров Калимантан. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщает Aljazeera.

Остров Калимантан находится в сейсмологически безопасном районе, что особо актуально для крупнейшего в мире Индонезийского архипелага.

«Я прошу вашего разрешения на переезд нашей национальной столицы на Калимантан», — сказал Видодо, который в октябре примет присягу после переизбрания на апрельских президентских выборах.

Среди причин такого решения называлось то, что Джакарта из-за своего расположения периодически затапливается. Кроме того, по данным правительства, лишь четыре процента сточных вод Джакарты очищаются, загрязняя реки и грунтовые воды.

Ранее министр национального развития страны Бамбанг Броджонегоро заявлял, что власти Индонезии планируют в 2024 году начать процесс переноса столицы. Правительство начнет строить необходимую инфраструктуру с 2021 по 2023 годы после окончательного утверждения планов о переезде.

Власти оценивают проект переноса столицы в 32,5 млрд долларов.

Напомним, о том, что власти Индонезии планируют перенести столицу страны из Джакарты, стало известно в апреле этого года.

Ранее сообщалось, что жители Индонезии судятся с властью из-за загрязнения воздуха в Джакарте.

korrespondent.net

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