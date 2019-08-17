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США и Великобритания быстро продвигаются к заключению торгового соглашения

Фото из открытых источников

США и Великобритания быстро продвигаются на пути к заключению двустороннего торгового соглашения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Президент США Дональд Трамп журналистам перед вылетом в штат Нью-Гэмпшир.

«Я говорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном вчера и собираюсь поговорить снова. …Думаю, мы заключим фантастическое и большое торговое соглашение с Великобританией», — сказал американский лидер, отметив, что Вашингтон и Лондон «быстро продвигаются вперед» в этом направлении.

По мнению Трампа, США стоит расширять взаимодействие с Великобританией в сфере бизнеса. «Нам нужно вести гораздо больше бизнеса с Великобританией. …Я не хочу говорить, что Великобритания наш ближайший союзник, потому что не хочу обидеть других людей и страны, но, разумеется, Великобритания — один из наших ближайших союзников в мире», — добавил Президент.

Ранее на этой неделе помощник Президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудил с главой Минфина Великобритании Саджидом Джавидом возможность заключения временного торгового соглашения между двумя странами. Как сообщил агентству Reuters на условиях анонимности источник в американской администрации, такое соглашение может вступить в силу 1 ноября — на следующий день после запланированной даты Brexit.

Временная договоренность обеспечила бы двум странам возможность закончить переговоры о заключении полноценного двустороннего соглашения о свободной торговле. Как Лондон, так и Вашингтон демонстрируют заинтересованность в том, чтобы подписать его после выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

Источник агентства Reuters также заявил о том, что стороны могут подписать дорожную карту проекта заключения соглашения о свободной торговле в ходе саммита «Большой семерки» (G7), который пройдет 24-26 августа в Биаррице.

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