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Мадейра отпразднует Новый год с пиротехническим шоу в миллион евро

  • Фото pixabay.com

Пиротехническое представление, посвященное наступлению Нового года на Мадейре, обойдется португальскому региону в около миллиона евро, продлится восемь минут, будет иметь 38 пусковых установок.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в этом году праздничный фейерверк будет посвящен теме «Мадейра-эм-Феста» и вдохновлена мадейрскими традициями Рождества и Нового года. В новогоднем представлении будет задействованы 21 пиротехническая картина, в котором будут использованы апельсиновый, пурпурный, золотой, серебряный цвета.

Для 8-минутного фейерверка на Мадейрну с 9 декабря перевезено 520 тонн материала.

В 2007 году фейерверк на Мадейре вошел в Книгу рекордов Гиннесса как «Самое большое пиротехническое шоу в мире в канун Нового года» – 67 000 залпов.

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