Интернет-мошенники вторглись в сферу инвестиций: как быть начеку и сохранить деньги?

Быстро набирающая популярность ситуация — неожиданный звонок: в большинстве случаев говорящий по-русски незнакомец бойко и настойчиво предлагает «инвестировать» в золото или нефть, упоминает благоприятную экономическую ситуацию, потенциал криптовалют и различных других «финансовых инструментов».

Общение предлагают продолжить через Skype или в другой программе. На экран устройства выводятся цветные графики, якобы подтверждающие, насколько выгодные «инвестиции» ждут счастливчика или счастливицу. Далее мошенники предлагают вам загрузить приложение, чтобы создать «личную инвестиционную учетную запись», которая на самом деле предназначена для удаленного подключения к другому компьютеру, что позволяет мошенникам завладеть конфиденциальными учетными данными жертвы. Зафиксированы случаи, когда преступники уговаривают жертву вместе присоединиться к электронному банковскому счету и «вместе оценить финансовое положение».

Начиная с предложения инвестировать 200-300 евро, мошенники спешат сказать, что срок действия этого предложения истекает на следующий день. В доказательство того, что риск низок и деньги на банковский счет легко вернуть, они даже переводят часть «инвестированных» денег обратно на банковский счет жертвы. Специалисты утверждают, что подобный возврат средств может быть настолько убедительным, что потерпевший окончательно верит в «инвестирование» и не хочет даже слышать доводы сотрудников банка или полиции. Мошенники заранее предупреждают жертву, что службы могут интересоваться подозрительными переводами.

Дважды пострадавшие

Мошенники, поддерживая тесный контакт с жертвой, поощряют ее не только «инвестировать» все имеющиеся средства, но и занимать средства у знакомых и кредитных учреждений. Счета мошенников, находящиеся в других странах, обычно пополняются за счет международных платежей, выполненных самой жертвой. Кроме того, обманным путем могут быть получены данные платежных карт, называемых в России электронными кошельками.

Желание жертвы вернуть свой «инвестиционный портфель», который благодаря цветным графикам и диаграммам в учетной записи растет и множится на глазах, влечет за собой требование мошенников оплатить дополнительные налоги и сборы. Наихудший сценарий: жертва полностью опустошила свой личный счет и исчерпала все свои резервы по заимствованиям, звонки прекращаются, и «инвестиционный счет» становится недоступным. В большинстве случаев шансы найти виновных, работающих удаленно и использующих преимущества виртуального пространства в корыстных целях, — крайне низки.

Жертвы могут быть обмануты и во второй раз: через несколько недель им снова звонят, якобы «представители структур», расследующие мошенническую сеть, и обещают вернуть деньги, а все, что нужно сделать — это заплатить комиссионный сбор. Таким образом, доверчивые жертвы страдают во второй раз.

Запомните:

1. Никогда не спешите передавать деньги или инвестировать! Обратитесь за консультацией к знакомым или специалисту банка.

2. Отклоняйте звонки, связанные с инвестиционными возможностями. Особенно предназначенные «только для вас» и «только ограниченного времени».

3. Если поддались на уговоры мошенников, имейте в виду, что, возможно, в будущем вновь придется с этим столкнуться.

Информация Ассоциации банков Литвы