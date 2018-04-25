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В Британии разрешили лекарства на основе конопли

  • Фото из открытых источников

В Великобритании люди, больные тяжелой эпилепсией, смогут получить доступ к лекарствам на основе каннабиса с начала 2020 года. Об этом накануне сообщило BBC.

Национальная служба здоровья проинформировала, что врачи смогут назначить препарат Эпидиолекс с 6 января. Лекарство будут назначать взрослым и детям старше двух лет.

Клинические испытания показали, что пероральный раствор, содержащий каннабидиол, может уменьшить количество припадков до 40% у некоторых детей.

Лекарства будут использовать для лечения двух редких, но тяжелых форм детской эпилепсии – синдрома Леннокса Гастаута и синдрома Дравета. В Великобритании насчитывается около 8 тысяч человек с такими формами эпилепсии.

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Отметим, что эпидеолекс – первое лекарство на основе каннабиноидов растительного происхождения, утвержденное Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Каннабидиол (CBD) – не психоактивное вещество, было обнаружено в конопле среди других каннабиноидов. В отличие от тетрагидроканнабинола, каннабидиол не вызывает эйфорических эффектов.

Напомним, с 1 ноября 2018 года в Великобритании была официально легализована продажа лечебной марихуаны по рецепту врача.

belta.by

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