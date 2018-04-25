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Мадрид и Лондон встречаются в январе, чтобы договориться о Гибралтаре после Brexit

  • Фото pixabay.com

Неминуемость Brexit ставит перед Испанией особую задачу: переговоры о выходе Гибралтара из ЕС. В середине января правительство Испании и Великобритания начнут диалог по британской колонии.

Цель состоит в том, чтобы устранить любые трения и недоразумения, которые могут возникнуть во время выхода из ЕС, попытаться выровнять условия между Гибралтаром и Кампо-де-Гибралтар по основным вопросам: рост цен на табак, сотрудничество полиции, таможня, окружающая среда.

Будет создан четвертый комитет, в данном случае под председательством Европейской комиссии, который займется вопросом всех граждан общины (в Скале работает около 15 000 человек, включая испанцев).

По словам главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо, приоритетом правительства Гибралтара является то, чтобы уход региона из ЕС не сказался на жизни граждан, пересекающих границу в обоих направлениях. Этого можно добиться только с помощью доброй воли всех сторон. Работая вместе, можно обеспечить прозрачность границы для всех заинтересованных сторон.

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