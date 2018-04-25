default image
Строящие стадион в Каунасе турецкие рабочие начали забастовку

Подробнее...
default image
Эрдоган намерен послать войска в Африку

Подробнее...
default image
Президент Литвы Г.Науседа подписал бюджет на 2020 год

Подробнее...
default image
Еврокомиссия: Северный поток-2 носит политический характер

Подробнее...
default image
Доставка Boxer в Литву запаздывает из-за обнаруженных недостатков

Подробнее...
default image
Сирия может подать иск против США из-за разграбления нефтяных ресурсов

Подробнее...
default image
Мадрид и Лондон встречаются в январе, чтобы договориться о Гибралтаре после Brexit

Подробнее...
default image
В Вильнюсском аэропорту стартует система «Kiss and Fly»

Подробнее...
default image
Число прибывших в ЕС нелегалов сократилось

Подробнее...
default image
МИД поддерживает контакты с желающими переехать в Литву литовцами Венесуэлы

Подробнее...
default image
В Японии остановят два реактора на АЭС

Подробнее...
default image
Проект храма Св. Иоанна планируется признать важным для государства

Подробнее...
default image
В 2019 году значительно возрос интерес к экскурсиям на ИАЭС

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс: отношение Литвы к БелАЭС не должно быть слишком радикальным

Подробнее...
default image
Президент Украины Владимир Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Подробнее...
default image
Дети из литовских детских домов приехали на Рождество в Польшу

Подробнее...
default image
Еврокомиссия обязала Booking сообщать пользователям правдивую информацию

Подробнее...
default image
Г.Науседа предлагает оценивать законы с точки зрения их возможного воздействия на климат

Подробнее...
default image
Власти Италии прекращают субсидировать авиакомпанию Alitalia

Подробнее...
default image
В Турции повысили штрафы за брошенный на улице мусор

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Сирия может подать иск против США из-за разграбления нефтяных ресурсов

  • Фото из открытых источников

Дамаск изучает возможность подачи в международный суд иска против Вашингтона в связи с расхищением сирийских нефтяных ресурсов.

Об этом советник президента Сирии по политическим вопросам и СМИ Бусейна Шаабан заявила в среду в интервью базирующемуся в Бейруте панарабскому телеканалу Al Mayadeen, сообщает ТАСС.

«Сирия рассматривает возможность подачи международного иска против Соединенных Штатов в связи с тем, что они воруют сирийскую нефть», — указала Шаабан, добавив, что ее страна приступила к геологоразведочным работам на своих нефтяных месторождениях совместно с российскими компаниями.

Президент США Дональд Трамп в октябре объявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции на севере Сирии, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке арабской республики.

реклама

В Минобороны РФ заявляли, что Соединенные Штаты осуществляют контрабанду сирийской нефти в другие страны, а караваны охраняются американскими частными военными компаниями и спецназом. По словам спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, их присутствие в регионе законно, а Вашингтон хочет гарантировать, что нефтяные объекты на северо-востоке республики не попадут в руки террористов. В конце ноября Джеффри констатировал, что «нефть, согласно сирийской конституции, принадлежит сирийскому народу».

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600