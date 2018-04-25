Сирия может подать иск против США из-за разграбления нефтяных ресурсов

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Дамаск изучает возможность подачи в международный суд иска против Вашингтона в связи с расхищением сирийских нефтяных ресурсов.

Об этом советник президента Сирии по политическим вопросам и СМИ Бусейна Шаабан заявила в среду в интервью базирующемуся в Бейруте панарабскому телеканалу Al Mayadeen, сообщает ТАСС.

«Сирия рассматривает возможность подачи международного иска против Соединенных Штатов в связи с тем, что они воруют сирийскую нефть», — указала Шаабан, добавив, что ее страна приступила к геологоразведочным работам на своих нефтяных месторождениях совместно с российскими компаниями.

Президент США Дональд Трамп в октябре объявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции на севере Сирии, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке арабской республики.