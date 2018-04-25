В Вильнюсском аэропорту стартует система «Kiss and Fly»

В Вильнюсском аэропорту в испытательном режиме начинает функционировать безбарьерная система «Kiss and Fly» дороги для подъёма автомобилей – пандус.
Данная система кратковременных остановок позволит водителям бесплатно останавливаться на срок до 10 минут в контролируемой зоне (по направлению к терминалу вылета).
По словам руководителя Вильнюсского аэропорта Дайнюса Чюплиса, первая полоса движения будет предназначена для удобной высадки пассажиров, а вторая – для движения транспортных средств после высадки пассажиров.
«Автоматические камеры считывания номеров будут фиксировать время въезда транспортных средств в зону пандуса и время выезда с него, потом система подсчитает время стоянки, а водитель, спустившись вниз, на информационном табло увидит, не превысил ли он разрешённое время бесплатной стоянки», — говорит руководитель Вильнюсского аэропорта.
Важно отметить, что средств физического контроля (например, автоматического шлагбаума) не будет, так как организаторы стремятся обеспечить хорошую пропускную способность пандуса. Предполагается, что каждому водителю, намеревающемуся сделать остановку у терминала вылета и выпустить пассажиров, будет разрешено бесплатно находиться на пандусе не более 10 минут в течение часа.
По утверждению Д. Чюплиса, в периоды пика на подъездах к терминалу вылета часто образовывались транспортные пробки, на образование которых влияли большие транспортные потоки не только провожающих, таксистов или перевозчиков, но и нарушители правил дорожного движения, которые злонамеренно оставляли машины на более продолжительный период времени.
«Мы считаем, что в первую очередь вводимые изменения обеспечат дополнительные удобства для путешественников. Система движения будет более понятной и эффективной, водители будут знать, куда и когда они смогут проехать, а путешественники будут чувствовать себя безопаснее. Кроме того, мы уменьшим причины образования транспортных пробок и оптимизируем потребность в сотрудниках полиции, а также создадим более хорошие условия для быстрого прибытия службы скорой медицинской помощи в случае несчастья», — уверен Д. Чюплис.
О Вильнюсском аэропорте
Вильнюсский аэропорт относится к сети Литовских аэропортов, которые владеют тремя аэропортами в Вильнюсе, Каунасе и Паланге. В течение 2018 года они обслужили 6,3 миллиона пассажиров и 61 тысячу рейсов.
Информация ltou.lt
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