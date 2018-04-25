В Вильнюсском аэропорту стартует система «Kiss and Fly»

Важно отметить, что средств физического контроля (например, автоматического шлагбаума) не будет, так как организаторы стремятся обеспечить хорошую пропускную способность пандуса. Предполагается, что каждому водителю, намеревающемуся сделать остановку у терминала вылета и выпустить пассажиров, будет разрешено бесплатно находиться на пандусе не более 10 минут в течение часа.

По утверждению Д. Чюплиса, в периоды пика на подъездах к терминалу вылета часто образовывались транспортные пробки, на образование которых влияли большие транспортные потоки не только провожающих, таксистов или перевозчиков, но и нарушители правил дорожного движения, которые злонамеренно оставляли машины на более продолжительный период времени.

«Мы считаем, что в первую очередь вводимые изменения обеспечат дополнительные удобства для путешественников. Система движения будет более понятной и эффективной, водители будут знать, куда и когда они смогут проехать, а путешественники будут чувствовать себя безопаснее. Кроме того, мы уменьшим причины образования транспортных пробок и оптимизируем потребность в сотрудниках полиции, а также создадим более хорошие условия для быстрого прибытия службы скорой медицинской помощи в случае несчастья», — уверен Д. Чюплис.

О Вильнюсском аэропорте

Вильнюсский аэропорт относится к сети Литовских аэропортов, которые владеют тремя аэропортами в Вильнюсе, Каунасе и Паланге. В течение 2018 года они обслужили 6,3 миллиона пассажиров и 61 тысячу рейсов.

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