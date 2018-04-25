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В Вильнюсском аэропорту стартует система «Kiss and Fly»

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TOP,Виленский Вестник,Новости,Транспорт

В Вильнюсском аэропорту стартует система «Kiss and Fly»

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В Вильнюсском аэропорту в испытательном режиме начинает функционировать безбарьерная система «Kiss and Fly» дороги для подъёма автомобилей – пандус.

Данная система кратковременных остановок позволит водителям бесплатно останавливаться на срок до 10 минут в контролируемой зоне (по направлению к терминалу вылета).   

По словам руководителя Вильнюсского аэропорта Дайнюса Чюплиса, первая полоса движения будет предназначена для удобной высадки пассажиров, а вторая – для движения транспортных средств после высадки пассажиров.

«Автоматические камеры считывания номеров будут фиксировать время въезда транспортных средств в зону пандуса и время выезда с него, потом система подсчитает время стоянки, а водитель, спустившись вниз, на информационном табло увидит, не превысил ли он разрешённое время бесплатной стоянки», — говорит руководитель Вильнюсского аэропорта.   

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Важно отметить, что средств физического контроля (например, автоматического шлагбаума) не будет, так как организаторы стремятся обеспечить хорошую пропускную способность пандуса. Предполагается, что каждому водителю, намеревающемуся сделать остановку у терминала вылета и выпустить пассажиров, будет разрешено бесплатно находиться на пандусе не более 10 минут в течение часа.  

По утверждению Д. Чюплиса, в периоды пика на подъездах к терминалу вылета часто образовывались транспортные пробки, на образование которых влияли большие транспортные потоки не только провожающих, таксистов или перевозчиков, но и нарушители правил дорожного движения, которые злонамеренно оставляли машины на более продолжительный период времени.    

«Мы считаем, что в первую очередь вводимые изменения обеспечат дополнительные удобства для путешественников. Система движения будет более понятной и эффективной, водители будут знать, куда и когда они смогут проехать, а путешественники будут чувствовать себя безопаснее. Кроме того, мы уменьшим причины образования транспортных пробок и оптимизируем потребность в сотрудниках полиции, а также создадим более хорошие условия для быстрого прибытия службы скорой медицинской помощи в случае несчастья», — уверен Д. Чюплис.    

О Вильнюсском аэропорте

Вильнюсский аэропорт относится к сети Литовских аэропортов, которые владеют тремя аэропортами в Вильнюсе, Каунасе и Паланге. В течение 2018 года они обслужили 6,3 миллиона пассажиров и 61 тысячу рейсов.

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  • Nuotrauka ltou.lt
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