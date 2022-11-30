МАГАТЭ подтвердило отсутствие незаявленных ядерных материалов на ЧАЭС

Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) подтвердило отсутствие незаявленных ядерных материалов на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (Госатомрегулирования, ГИЯРУ) на своем сайте во вторник, 29 ноября.
МАГАТЭ провело инспекци этого объекта в период с 22 по 24 ноября.
В Госатомрегулировании уточнили, что проверка государственного специализированного предприятия Чернобыльская АЭС была проведена инспектором МАГАТЭ при участии инспектора ГИЯРУ.
МАГАТЭ в начале ноября 2022 года осуществило проверки в трех точках Украины по запросу ее правительства и также не обнаружили каких-либо признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов.
Инспекторы МАГАТЭ не обнаружили незаявленных ядерных материалов также на Пивденноукраинской АЭС и в Национальном техническом центре Харьковский физико-технический институт.
Письменные запросы Украины к МАГАТЭ о направлении групп инспекторов направлены после того, как РФ выдвинула обвинения о якобы «противоправной деятельности» на трех объектах: в Институте ядерных исследований в Киеве, Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Водах и ПО Южный машиностроительный завод в Днепре.
Напомним, ранее сообщалось,что МАГАТЭ провело инспекцию на Чернобыльской атомной электростанции и Центральном предприятие по обращению с радиоактивными отходами (ЦПОРО).korrespondent.net