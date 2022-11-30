МАГАТЭ подтвердило отсутствие незаявленных ядерных материалов на ЧАЭС

В Госатомрегулировании уточнили, что проверка государственного специализированного предприятия Чернобыльская АЭС была проведена инспектором МАГАТЭ при участии инспектора ГИЯРУ.

МАГАТЭ в начале ноября 2022 года осуществило проверки в трех точках Украины по запросу ее правительства и также не обнаружили каких-либо признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов.

Инспекторы МАГАТЭ не обнаружили незаявленных ядерных материалов также на Пивденноукраинской АЭС и в Национальном техническом центре Харьковский физико-технический институт.

Письменные запросы Украины к МАГАТЭ о направлении групп инспекторов направлены после того, как РФ выдвинула обвинения о якобы «противоправной деятельности» на трех объектах: в Институте ядерных исследований в Киеве, Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Водах и ПО Южный машиностроительный завод в Днепре.

Напомним, ранее сообщалось,что МАГАТЭ провело инспекцию на Чернобыльской атомной электростанции и Центральном предприятие по обращению с радиоактивными отходами (ЦПОРО).