Москва пояснила отмену встречи по ДСНВ с США

Дипломат подчеркнул, что решение об отмене комиссии принималось Москвой на политическом уровне.

«Ситуация складывалась так, что у нас не оказалось иного выбора, решение принималось на политическом уровне», – добавил Рябков.

По его словам, Москва видит, что Вашингтон сфокусирован исключительно на возобновлении инспекций по ДСНВ, и не фиксирует стремления американцев двигаться далее по приоритетным для РФ направлениям в этой сфере: «Мы многократно объясняли нашу позицию и суть наших претензий к Вашингтону. На фоне глубокой расстыковки даже не только приоритетной, но ценностной расстыковки между Москвой и Вашингтоном мы не увидели ни малейшего желания американской стороны двигаться дальше по этому направлению».

Рябков заявил, что Москва спустя некоторое время предложит Вашингтону новые даты встречи комиссии по ДСНВ, но «это не произойдет сиюминутно».

«Мы не ориентируемся на конец года, – подчеркнул замминистра. – Сейчас преждевременно говорить о том, как и когда мы внесем эти новые предложения и на какой период по времени мы будем ориентироваться в конечном итоге».

Также Рябков считает, что именно США должны стать инициаторами возобновления диалога с Россией по стратегической стабильности. И переговоры в этой сфере возможны только при желании Вашингтона вести равноправный разговор.

«Мы считаем, что диалог возможен исключительно на принципе баланса интересов, поиске общих знаменателей, здесь не может быть одностороннего навязывания. Если это осознают американцы, будут так работать, то шансы есть. Если нет – значит, не будет перспектив у этого диалога, даже если он возобновится», – резюмировал он.

Напомним, в октябре 2022 года США и Россия обменялись данными о количестве стратегических наступательных вооружений двух стран по ДСНВ.