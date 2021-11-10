Макрон анонсировал строительство новых атомных реакторов во Франции

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Франция возобновит строительство атомных реакторов на своей территории для достижения энергетического суверенитета и целей по снижению вредных выбросов. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время телеобращения к нации, сообщает ТАСС.

«Чтобы гарантировать энергетическую независимость Франции, обеспечение нашей страны электричеством и достичь наших целей по углеродной нейтральности к 2050 году, мы впервые за десятилетие перезапустим строительство атомных реакторов в нашей стране и продолжим развивать энергетику на основе возобновляемых источников», — сказал Эммануэль Макрон.

Глава государства пояснил, что такое решение обосновано среди прочего и резким ростом цен на газ и электроэнергию. «Если мы хотим платить за свою энергию по разумным тарифам и не зависеть от других стран, мы должны продолжить экономить энергию и инвестировать в производство энергии без выбросов углекислого газа на нашей территории», — подчеркнул Эммануэль Макрон.

По данным французского оператора электросетей RTE, в 2020 году на атомные реакторы приходилось 67,1% общего производства электроэнергии в стране, в то время как на возобновляемые источники 23,4%, а остальное — на ископаемые источники. Сейчас парк французских АЭС насчитывает 56 реакторов, старейший из которых был подключен к сети в 1978 году. Последними из эксплуатации были выведены два реактора АЭС «Фессенхайм» на северо-востоке Франции в феврале и июне 2020 года.

Сейчас во Франции строится лишь один новый реактор третьего поколения EPR, разработанный компанией Areva на основании франко-германской программы научно-технического сотрудничества. Это третий реактор на АЭС «Фламанвиль», его строительство началось в 2007 году, а запуск планировался в 2012 году. Однако из-за технических проблем и выявления недочетов конструкции срок введения в эксплуатацию неоднократно переносился, за счет чего стоимость проекта от изначальных 3 млрд евро выросла до более чем 12 млрд евро. Ожидается, что объект будет сдан к концу 2022 года.