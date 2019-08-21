TOP,Сегодня в мире

Макрон и Трамп одобрили возврат России в G7

Фото сайта www.facebook.com

Президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон сошлись во мнении, что Россия должна вернуться в состав G7. Об этом чиновник американской администрации во вторник, 20 августа, сообщил CNN

По информации собеседника телеканала, лидеры провели телефонный разговор, во время которого поддержали возвращение к формату G8 (Большой восьмерки) с участием России и необходимость пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит группы в 2020 году. 

Ожидается, что Трамп обсудит эту тему с другими мировыми лидерами в эти выходные на саммите G7, который пройдет в городе Биарриц на юго-западе Франции. Как подчеркнул источник CNN, именно Макрон предложил позвать Россию на встречу в следующем году и Трамп согласился.

 Ранее президент США заявил, что Россия должна вернуться в состав G7.  

Напомним, аналогичное предложение Трамп выдвигал в прошлом году перед саммитом Большой семерки в Канаде, однако европейские страны в составе группы единогласно высказались против присоединения России. 

korrespondent.net

Последние новости

default image
Опрос элиты: самый влиятельный представитель бизнеса - Р. Даргис

Подробнее...
default image
Премьер-министр Италии уходит в отставку

Подробнее...
default image
Макрон и Трамп одобрили возврат России в G7

Подробнее...
default image
Правительство Литвы одобрило решение повысить размер базовой зарплаты госслужащих

Подробнее...
default image
Литва в бюджет ЕС должна внести дополнительно 114 млн евро

Подробнее...
default image
Норвегия разрешит двойное гражданство с 2020 года

Подробнее...
default image
Украина нашла нового поставщика газа

Подробнее...
default image
Вильнюс может служить образцом для других европейских городов

Подробнее...
default image
Протестующих в Гонконге вдохновляет "Балтийский путь"

Подробнее...
default image
Испания согласилась принять судно с мигрантами

Подробнее...
default image
Запуск ракеты в США: Совбез ООН проведет заседание

Подробнее...
default image
Г.Науседа о встрече лидера Эстонии с Путиным: я уважаю это решение, но не повторю его

Подробнее...
default image
К. Мажейка: налог на неэкологичные автомобили пополнит бюджет примерно на 100 млн евро

Подробнее...
default image
ЕС отказал Британии в пересмотре соглашения о Brexit

Подробнее...
default image
Кандидат в ЕК В. Синкявичюс: мое номинирование символизирует веру в новое поколение

Подробнее...
default image
В Латвии ожидается значительное увеличение штрафов за нарушение запретов на курение

Подробнее...
default image
Г. Науседа в Эстонии предложил восстановить встречи президентов Балтийских стран

Подробнее...
default image
В Нидерландах открыли крупнейший велопаркинг

Подробнее...
default image
На аукционе во Франции лошадь продали за полтора миллиона

Подробнее...
default image
Оппозиция обратится в КС по поводу сценария обновления правительства

Подробнее...
avatar
600