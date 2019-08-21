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Премьер-министр Италии уходит в отставку

Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что уходит в отставку, а также обвинил лидера Лиги Маттео Сальвини в том, что тот поставил собственные личные и партийные интересы выше интересов страны. Об этом сообщает Reuters во вторник, 20 августа.

Конте также предупредил, что попытка Сальвини свергнуть правительство может нанести ущерб экономике.

Обращаясь к парламенту в связи с политическим кризисом, развязанным Сальвини, Конте обвинил руководителя ультраправой Лиги в стремлении выиграть от растущей популярности и спровоцировать досрочные выборы, подвергая опасности запланированные реформы.

«Действия правительства заканчиваются здесь», — заявил Конте. Глава МВД Сальвини «показал, что он следует за собственными интересами и интересами своей партии», отметил премьер.

«Его решения несут серьезные риски для этой страны», — сказал Конте.

Дебаты по поводу политического кризиса продлятся 3 часа и 45 минут.

Конте сказал, что после дебатов пойдет к президенту Серджо Маттарелле, чтобы подать в отставку. Маттарелла, по его словам, «будет руководить страной при деликатном переходе».

Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку председателя Совета министров Джузеппе Конте.

 «Президент республики принял к сведению отставку и попросил правительство позаботиться о завершении текущих задач», − сообщили в канцелярии главы итальянского государства вечером во вторник, 20 августа, после того, как Конте посетил Маттареллу в его официальной резиденции − Квиринальском дворце в Риме. 

В канцелярии отметили, что 21 августа в 16.00 по местному времени (17.00 по киевскому времени) стартуют консультации с представителями различных партий по вопросу о возможности формирования правящего большинства в парламенте и о перспективе досрочных выборов.

korrespondent.net

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