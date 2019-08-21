Опрос элиты: самый влиятельный представитель бизнеса — Р. Даргис

Пятый год подряд литовская элита в традиционном опросе самым влиятельным литовским бизнесменом назвала президента Литовской конфедерации промышленников Робертаса Даргиса, сообщил во вторник новостной портал delfi.lt.
Дарюс Моцкус, президент бизнес-группы MG Baltic, занял второе место в проведённом журналом Reitingai опросе, а Нериюс Мачюлис, главный экономист банка Swedbank, занял третье место.
Они набрали 659, 330 и 317 баллов соответственно.
В десятку вошли также Раймондас Куодис, заместитель председателя правления Банка Литвы, Нериюс Нумавичюс, основной акционер Vilniaus Prekyba, Арвидас Авулис, председатель правления Hanner, Илья Лаурс, основатель GetJar, Владас Альгирдас Бумелис, председатель правления Biotechpharma, президент Конфедерации бизнес-предприятий Валдас Суткус, глава Конфедерации работодателей Литвы Данас Арлаускас.
С 20 июня по 20 июля 2019 года журнал Reitingai по заказу новостного портала delfi.lt опросил 1013 представителей элиты Литвы.
В опросе общественного мнения, проведённом Spinter tyrimai, первым в списке самых влиятельных литовских бизнесменов и экономистов был А.Авулис, вторым — Д. Моцкус, а Р.Даргис занял третью строчку.BNS
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