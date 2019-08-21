TOP,Новости,Общество

Опрос элиты: самый влиятельный представитель бизнеса — Р. Даргис

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Пятый год подряд литовская элита в традиционном опросе самым влиятельным литовским бизнесменом назвала президента Литовской конфедерации промышленников Робертаса Даргиса, сообщил во вторник новостной портал delfi.lt.

Дарюс Моцкус, президент бизнес-группы MG Baltic, занял второе место в проведённом журналом Reitingai опросе, а Нериюс Мачюлис, главный экономист банка Swedbank, занял третье место.

Они набрали 659, 330 и 317 баллов соответственно.

В десятку вошли также Раймондас Куодис, заместитель председателя правления Банка Литвы, Нериюс Нумавичюс, основной акционер Vilniaus Prekyba, Арвидас Авулис, председатель правления Hanner, Илья Лаурс, основатель GetJar, Владас Альгирдас Бумелис, председатель правления Biotechpharma, президент Конфедерации бизнес-предприятий Валдас Суткус, глава Конфедерации работодателей Литвы Данас Арлаускас.

С 20 июня по 20 июля 2019 года журнал Reitingai по заказу новостного портала delfi.lt опросил 1013 представителей элиты Литвы.

В опросе общественного мнения, проведённом Spinter tyrimai, первым в списке самых влиятельных литовских бизнесменов и экономистов был А.Авулис, вторым — Д. Моцкус,  а Р.Даргис занял третью строчку.

BNS

Последние новости

default image
Опрос элиты: самый влиятельный представитель бизнеса - Р. Даргис

Подробнее...
default image
Премьер-министр Италии уходит в отставку

Подробнее...
default image
Макрон и Трамп одобрили возврат России в G7

Подробнее...
default image
Правительство Литвы одобрило решение повысить размер базовой зарплаты госслужащих

Подробнее...
default image
Литва в бюджет ЕС должна внести дополнительно 114 млн евро

Подробнее...
default image
Норвегия разрешит двойное гражданство с 2020 года

Подробнее...
default image
Украина нашла нового поставщика газа

Подробнее...
default image
Вильнюс может служить образцом для других европейских городов

Подробнее...
default image
Протестующих в Гонконге вдохновляет "Балтийский путь"

Подробнее...
default image
Испания согласилась принять судно с мигрантами

Подробнее...
default image
Запуск ракеты в США: Совбез ООН проведет заседание

Подробнее...
default image
Г.Науседа о встрече лидера Эстонии с Путиным: я уважаю это решение, но не повторю его

Подробнее...
default image
К. Мажейка: налог на неэкологичные автомобили пополнит бюджет примерно на 100 млн евро

Подробнее...
default image
ЕС отказал Британии в пересмотре соглашения о Brexit

Подробнее...
default image
Кандидат в ЕК В. Синкявичюс: мое номинирование символизирует веру в новое поколение

Подробнее...
default image
В Латвии ожидается значительное увеличение штрафов за нарушение запретов на курение

Подробнее...
default image
Г. Науседа в Эстонии предложил восстановить встречи президентов Балтийских стран

Подробнее...
default image
В Нидерландах открыли крупнейший велопаркинг

Подробнее...
default image
На аукционе во Франции лошадь продали за полтора миллиона

Подробнее...
default image
Оппозиция обратится в КС по поводу сценария обновления правительства

Подробнее...
avatar
600