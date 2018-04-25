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Мальта продлила запрет на международное авиасообщение

Фото Pixabay.com

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Мальтийское управление по туризму, власти Мальты продлили запрет на международное авиасообщение до 31 мая. Необходимость соблюдения двухнедельного карантина для всех прибывающих в страну граждан сохраняется до 30 июня.

Таким образом, до конца мая в стране могут выполняться только грузовые, гуманитарные, медицинские и эвакуационные рейсы.

С лета власти Мальты намерены постепенно смягчать ограничения, если число заразившихся вирусом будет снижаться и сохранится позитивная динамика выздоровевших.

Всего на Мальте имеется 458 инфицированных, погибли четыре человека, выздоровели 303.

tourister.ru

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