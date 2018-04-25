Мальта продлила запрет на международное авиасообщение

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Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Мальтийское управление по туризму, власти Мальты продлили запрет на международное авиасообщение до 31 мая. Необходимость соблюдения двухнедельного карантина для всех прибывающих в страну граждан сохраняется до 30 июня.

Таким образом, до конца мая в стране могут выполняться только грузовые, гуманитарные, медицинские и эвакуационные рейсы.

С лета власти Мальты намерены постепенно смягчать ограничения, если число заразившихся вирусом будет снижаться и сохранится позитивная динамика выздоровевших.

Всего на Мальте имеется 458 инфицированных, погибли четыре человека, выздоровели 303.