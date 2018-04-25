Мандаты членов сейма Литвы по партиям

Фото BFL/Имантаса Гялунаса

По окончании второго тура выборов в сейм Литвы выяснилось, что в парламенте будут работать представители десяти политических сил и четыре кандидата-самовыдвиженца.

Число мандатов по партиям:

*Союз отечества — Литовские христианские демократы – 50 мандатов

* Литовский союз «крестьян» и «зеленых» – 32 мандата

* Либеральное движение – 13 мандатов

* Литовская социал-демократическая партия – 13 мандатов

* Партия свободы – 11 мандатов

* Партия труда – 10 мандатов

* Избирательняа акция поляков Литвы — Союз христианских семей – 3 мандата

* Литовская социал-демократическая трудовая партия – 3 мандата

* Партия «Свобода и справедливость» – 1 мандат

* Литовский союз «зеленых» – 1 мандат

* Кандидаты-самовыдвиженцы – 4 мандата

В парламенте Литвы 141 депутат.

В новом сейме будут работать шесть из девяти претендовавших на мандат членов кабмина

Парламентские мандаты получили пять из восьми баллотировавшихся на выборах в сейм министров литовского правительства, срок полномочий которого завершается. В парламенте также остается премьер Саулюс Сквярнялис.

В новом сейме не будет трех баллотировавшихся на выборах министров — министра экономики Римантаса Синкявичюса, министра иностранных дел Линаса Линкявичюса и министра транспорта Ярослава Наркевича.

Во втором туре выборов мандаты получили министр сельского хозяйства, социал-трудовик Андрюс Палёнис, министр внутренних дел Рита Тамашунене и министр окружающей среды Кястутис Мажейка.

Со списком «аграриев» в сейм прошел проигравшие во втором туре в своих округах премьер С. Сквярнялис и министр здравоохранения Аурелиюс Вярига, а также министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис, который в одномандатном округе не баллотировался.