МАНИВЭЛ: у Литвы есть прогресс в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

«Это важное и позитивное известие о прогрессе нашей страны для международного сообщества. Для нас особенно важно, что были оценены усилия и работа БЛ по укреплению основанного на оценке рисков надзоре за участниками финансового рынка», ─ сказал для пресс-релиза Крепшта.

Как утверждает МАНИВЭЛ, Литва полностью соответствует восьми из 40-а рекомендаций ФАТФ, относительно еще 25-и рекомендаций остаются небольшие недостатки, поэтому они оцениваются как «преимущественное соответствующие». Более серьезные недостатки остаются по семи рекомендациям — они оцениваются как «частично соответствующие».

По сообщению МАНИВЭЛ, хотя за два года Литва достигла прогресса в устранении большинства недостатков технического соответствия, тем не менее нужно и в дальнейшем прикладывать больше усилий, чтобы страна соответствовала общим ожиданиям.