МАНИВЭЛ: у Литвы есть прогресс в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Литва достигла заметного прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, говорится в новой оценке Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ).
С учетом прогресса, достигнутого Литвой в этой области с надзором за финансовыми учреждениями, МАНИВЭЛ улучшил оценку страны с «частично соответствует» до «преимущественно соответствует». Речь идет о соответствии стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
По словам члена правления Банка Литвы (БЛ) Симонаса Крепшты, курирующего область надзора за финансовым рынком, оценка МАНИВЭЛ показывает постоянный результат долговременных усилий.
«Это важное и позитивное известие о прогрессе нашей страны для международного сообщества. Для нас особенно важно, что были оценены усилия и работа БЛ по укреплению основанного на оценке рисков надзоре за участниками финансового рынка», ─ сказал для пресс-релиза Крепшта.
Как утверждает МАНИВЭЛ, Литва полностью соответствует восьми из 40-а рекомендаций ФАТФ, относительно еще 25-и рекомендаций остаются небольшие недостатки, поэтому они оцениваются как «преимущественное соответствующие». Более серьезные недостатки остаются по семи рекомендациям — они оцениваются как «частично соответствующие».
По сообщению МАНИВЭЛ, хотя за два года Литва достигла прогресса в устранении большинства недостатков технического соответствия, тем не менее нужно и в дальнейшем прикладывать больше усилий, чтобы страна соответствовала общим ожиданиям.