Самый дорогой город мира — Тель-Авив

Израильский город-порт Тель-Авив, согласно анализу, приведенному британским журналом The Economist, является самым дорогим городом мира. Он потеснил с первого места столицу Франции Париж, который теперь с Сингапуром занимает второе место. Далее следуют швейцарский Цюрих, Гонконг и Нью-Йорк, показывают данные, обнародованные в среду Economist Intelligence Unit (EIU).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, проблемы звеньев поставки и меры коронавируса, ограничившие производство и торговлю, способствовали росту расходов на проживание для жителей многих городов. Из-за сильно выросших цен на нефть больше всего увеличились транспортные расходы. Намного больше денег требует и сектор досуга, табак, а также оздоровительные услуги.

Во время исследования анализировались и сравнивались расходы на проживание в 173 городах мира. Основное внимание было уделено ценам на 200 товаров и услуг.