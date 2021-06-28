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Маски остаются, они обязательны в Литве, где есть контакт– А. Дулькис

Фото vrm.lrv.lt

С завершением карантина маски останутся обязательными в местах, где осуществляется контактное обслуживание людей, заявил министр здравоохранения Арунас Дулькис.

«Отныне маски обязательны там, где есть контакт между получающим услуги и предоставляющим их, однако правительство, рассматривая постановление также внесло в него и положение о том, что маски все же рекомендуется использовать в закрытых помещениях там, где осуществляется и внутренняя жизнь учреждений, не только там, где предоставляются услуги», – заявил министр журналистам в понедельник.

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Маски остаются обязательными в общественном транспорте, в местах торговли, в учреждениях госсектора. 

Он подчеркнул, что более точные требования будут установлены решениями главы Оперативного центра в ближайшее время. 

«Основное послание – ничего сегодня не путайте, большинство мер – практически все переносятся из карантинного статуса в статус экстремальной ситуации, за исключением упомянутого мною аспекта ношения масок», – сказал министр.

А. Дулькис подчеркнул, что положения паспорта возможностей не меняются, он и далее будет нужен для получения самих услуг: как на мероприятиях, так и в учреждениях питания. 

Министр отметил, что в будущем возможен пересмотр требований или их уточнение.

Карантин в Литве был введен 7 ноября, он будет действовать до полуночи 30 июня. С июля в стране останется в силе экстремальная ситуация. 

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