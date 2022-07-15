Маски возвращаются? Идет новая волна COVID

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус заявил, что пандемия еще не закончилась, а уровень смертности снова растет. По данным ВОЗ, количество инфекций и госпитализаций снова растет из-за субвариантов штамма Омикрон.

«Я обеспокоен тем, что случаи заболевания COVID-19 продолжают расти, создавая дополнительное давление на растянутые системы здравоохранения и медицинских работников. Я также обеспокоен тенденцией к росту смертности», – сказал он.

По словам главы ВОЗ, правительства сейчас сталкиваются с несколькими проблемами из-за своей реакции на коронавирус и сокращения тестирований и секвенирования.

По его мнению, в настоящее время существует расхождение между научным сообществом и политическими лидерами и общественностью по поводу восприятия рисков COVID-19. Несмотря на то, что в мире есть прогресс в методах борьбы с коронавирусом, которые предотвращают госпитализацию и смерть, пандемия еще не преодолена.

Новые варианты Омикрона

В прошлую пятницу экстренный комитет ВОЗ по ковиду заключил в результате заседания в онлайн-режиме, что пандемия остается международной угрозой общественному здоровью. По словам исполнительного директора Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям доктора Майкла Райана, за последние две недели число случаев заражения коронавирусом, о которых было сообщено ВОЗ, подскочило на 30%, причем в основном за счет штаммов Омикрона BA.4 и BA.5.

При этом в комитете ВОЗ признают, что траектория эволюции вируса и характеристики возникающих штаммов остаются «неопределенными и непредсказуемыми».

Разновидности коронавируса BA.4 и BA.5 были впервые выявлены в Южной Африке в прошлом году, и с тех пор быстро распространились по всему миру, так что вскоре, по мнению экспертов, они могут стать доминантными в Европе и США.

BA.4 и BA.5 — близкие родственники варианта Омикрон, который вызвал волну заболеваний прошлой зимой, но оказался менее опасным для здоровья. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, он значительно реже приводит к смерти пациентов или требует их госпитализации.

Еще в марте ВОЗ приступила к отслеживанию этих вариантов, поскольку они распространялись быстрее других.

И в самом деле сегодня они присутствуют в большинстве европейских стран и грозят затмить все другие разновидности коронавируса. В Португалии, к примеру, это уже произошло со штаммом BA.5. Сходные тенденции наблюдаются в США и даже Австралии.

Как и в случае с другими вариантами коронавируса, риску тяжело заболеть ковидом больше всего подвержены пожилые люди, а также те, у кого ослаблен иммунитет или есть серьезные проблемы со здоровьем.

Лучшей защитой на сегодня, по мнению экспертов, остается вакцинация и последующие бустерные прививки.