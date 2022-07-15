Написание фамилий или имен уже изменили 100 поляков Литвы

По его данным, всего с 1 мая поступил 471 запрос об изменении имени, в том числе 75 обращений об изменении имени на основании национальности.

«Все эти просьбы удовлетворены, 70 просьб — от лиц польской национальности», — сообщили BNS в муниципалитете.

Между тем, в Вильнюсском районе с начала срока было подано 21 такое заявление, 18 из которых уже выполнены, сообщила BNS директор администрации самоуправления Люцина Котловская.

Глава администрации отметила, что некоторые из муниципальных служащих также использовали его, но ни она, ни мэр Мария Рекст не могли этого сделать из-за ограниченного применения оригинального написания, поскольку фамилии муниципальных управляющих написаны на польском языке с дополнительными диакритическими знаками, возможность написания которых в документах законом не предусмотрена.

«Говорили, что все поляки могут сменить фамилию на оригинальную, но это неправда (…), я не хочу менять половину своей фамилии», — сказала она BNS.

В самоуправление Шальчининкайского района подано шесть запросов об изменении личных имен, четыре из которых уже выполнены.

На этом основании в самоуправлении Швенченского района был изменен один документ, ходатайствовать об этом собираются еще три-четыре человека.

После десятилетий дебатов закон, принятый Сеймом и вступивший в силу 1 мая, предусматривает, что в определенных случаях имя или фамилия гражданина Литвы может быть записано в личных документах буквами латинского алфавита, которых нет в литовском языке, но без диакритических знаков.

Такое написание возможно, если гражданин Литвы выбирает фамилию нелитовского супруга, а также если фамилия его родителей или одного из родителей написана нелитовскими буквами в источнике документа.

Представителям национальных меньшинств необходимо заявить о своей национальности, чтобы сменить фамилию.

Все же, поскольку в дальнейшем написание фамилий с диакритическими знаками не узаконено, некоторые представители польского национального меньшинства возмущены тем, что они до сих пор не могут использовать оригинальное написание имени, даже когда суд предписывает властям сделать это.

Государственные учреждения утверждают, что они технически не могут записать некоторые символы, например, букву ł.

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