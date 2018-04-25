Массовое тестирование на Covid-19 нереально, спрос на тесты в мире превышает предложение

Проведение массового тестирования на коронавирус сегодня нереально из-за высоких затрат и отсутствия производственных мощностей. Об этом заявил Карло Роса, глава итальянской биотехнологической компании DiaSorin, сообщает газета Financial Times.

Компания DiaSorin поставляет тесты для выявления Covid-19, а также тесты на антитела по всему миру. По словам Карло Роса, спрос на тесты намного превысил предложение. При этом тестирование связано со сложными и дорогими молекулярными технологиями.

«Поймать вирус на ранней стадии — это единственное решение, но оно работает, если доступно неограниченное количество тестов, и вы можете немедленно отследить положительные результаты», — отметил Карло Роса.

По его словам, будущее борьбы с коронавирусом — в создании быстрых тестов, которые можно проводить на месте, а не в лабораторных условиях.