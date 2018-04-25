В больницах от коронавируса лечатся 105 человек, 12 из них – в реанимации

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В Литве в больницах лечатся 105 зараженных коронавирусом, 12 из них – в реанимации.

«В стационаре лечатся 105 лиц, из них в реанимации и в отделениях интенсивной терапии – 12, искусственная вентиляция легких применяется пяти лицам, с кислородными масками 41 человек», – сообщила на пресс-конференции во вторник глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.

Коронавирус в Литве выявлен был у 1491 человека, из них 298 — у медиков, выздоровевшими считаются 850 лиц, из них 176 медиков. В данный момент болеют 587 жителей.