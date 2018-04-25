В Латвии увеличили “детское пособие” и ввели доплату за уход за ребенком с инвалидностью

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Рабочая группа под руководством Министерства финансов одобрила предложение министра благосостояния Рамоны Петравичи, которое предусматривает, что пособие по уходу за ребенком до двух лет будет повышено до 171 евро, а за детей с инвалидностью будет выплачена одноразовая доплата в размере 150 евро, сообщил советник министра по вопросам коммуникации Янис Зариньш.

Он сообщил, что на фоне объявленной в стране чрезвычайной ситуации предложено оказывать дополнительную поддержку получателям пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до двух лет.

Проект правил предусматривает, что с 12 марта 2020 года до конца чрезвычайной ситуации, объявленной в связи с эпидемией COVID-19, пособие по уходу за ребенком от полутора до двух лет будет повышено с нынешних 42,69 евро до 171 евро.

Сейчас пособие в размере 171 евро получают родители за уход за ребенком в возрасте до полутора лет.

Лицам, воспитывающим ребенка с инвалидностью, будет полагаться одноразовая доплата в размере 150 евро. Это связано с тем, что в период чрезвычайной ситуации растут затраты на уход за такими детьми – дети не посещают учебные заведения, медицинские услуги ограничены, дневные центры закрыты.

Рабочая группа поддержала также предложение о введении программы поддержки предпринимательства, которая будет продолжением пособий за простой. Как пояснила министр, с отменой чрезвычайной ситуации выплата пособий за простой прекратится, но отрицательное влияние эпидемии COVID-19 продолжится.