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В Латвии увеличили “детское пособие” и ввели доплату за уход за ребенком с инвалидностью

Фото pixabay.com

Рабочая группа под руководством Министерства финансов одобрила предложение министра благосостояния Рамоны Петравичи, которое предусматривает, что пособие по уходу за ребенком до двух лет будет повышено до 171 евро, а за детей с инвалидностью будет выплачена одноразовая доплата в размере 150 евро, сообщил советник министра по вопросам коммуникации Янис Зариньш.

Он сообщил, что на фоне объявленной в стране чрезвычайной ситуации предложено оказывать дополнительную поддержку получателям пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до двух лет.

Проект правил предусматривает, что с 12 марта 2020 года до конца чрезвычайной ситуации, объявленной в связи с эпидемией COVID-19, пособие по уходу за ребенком от полутора до двух лет будет повышено с нынешних 42,69 евро до 171 евро.

Сейчас пособие в размере 171 евро получают родители за уход за ребенком в возрасте до полутора лет.

Лицам, воспитывающим ребенка с инвалидностью, будет полагаться одноразовая доплата в размере 150 евро. Это связано с тем, что в период чрезвычайной ситуации растут затраты на уход за такими детьми – дети не посещают учебные заведения, медицинские услуги ограничены, дневные центры закрыты. 

Рабочая группа поддержала также предложение о введении программы поддержки предпринимательства, которая будет продолжением пособий за простой. Как пояснила министр, с отменой чрезвычайной ситуации выплата пособий за простой прекратится, но отрицательное влияние эпидемии COVID-19 продолжится.

freecity.lv

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