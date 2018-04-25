default image
В мае Литва подпишет с Беларусью соглашение об оповещении об атомной аварии

Подробнее...
default image
Лавров: РФ получит от США помощь по коронавирусу

Подробнее...
default image
Власти Великобритании разрешат проведение спортивных мероприятий без зрителей с июня

Подробнее...
default image
Ввезенные случаи коронавируса в Литве составляют 20% от общего количества

Подробнее...
default image
Преидент Польши подписал новую стратегию нацбезопасности страны

Подробнее...
default image
Ситуация в Вильнюсской клинической городской больнице сложная

Подробнее...
default image
В Латвии увеличили “детское пособие” и ввели доплату за уход за ребенком с инвалидностью

Подробнее...
default image
В больницах от коронавируса лечатся 105 человек, 12 из них – в реанимации

Подробнее...
default image
На КПП Райгардас задержаны спрятанные в ДСП сигареты стоимостью 2 млн евро

Подробнее...
default image
Массовое тестирование на Covid-19 нереально, спрос на тесты в мире превышает предложение

Подробнее...
default image
В Вильнюсской клинической больнице от коронавируса скончался пациент

Подробнее...
default image
Швеция не ввела карантин – поможет ли это ее экономике?

Подробнее...
default image
В Беларуси осваивают варианты добычи трудноизвлекаемой нефти

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: обеспечив безопасность, рестораны смогут открыться и с 18 мая

Подробнее...
default image
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19

Подробнее...
default image
Совет ЕС утвердил будущую политику "Восточного партнерства"

Подробнее...
default image
Приоритетом этого правительства было уменьшение социального отчуждения - С.Сквярнялис

Подробнее...
default image
После открытия границы за сутки из Польши в Литву прибыло почти 140 человек

Подробнее...
default image
Евросоююз должен подготовиться ко второй волне коронавируса – ЕК

Подробнее...
default image
Я. Неверовичюс: позицию Литвы по БелАЭС слышат

Подробнее...
default image
Канада за месяц потеряла рекордные 2 млн рабочих мест

Подробнее...
default image
Министр энергетики Ж.Вайчюнас обратился в МАГАТЭ по поводу БелАЭС

Подробнее...
default image
В Литве подтверждено шесть новых случаев коронавируса, общее число – 1491

Подробнее...
default image
Некоторые послабления карантинного режима отмечены в Бельгии

Подробнее...
default image
Президент и премьер обсудят меры поощрения экономики, повышение доходов населения

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис представит в сейме отчет о деятельности правительства

Подробнее...
default image
ЕС может ответить санкциями на возможную аннексию Западного берега Иордана Израилем

Подробнее...
default image
В.Шапока: рассматриваем альтернативы снижению подоходного налога

Подробнее...
default image
Снижение подоходного налога было бы справедливой и быстрой мерой - Г.Науседа

Подробнее...
default image
В.Путин объявил о завершении 12 мая единого режима нерабочих дней в России

Подробнее...
default image
Саудовская Аравия отменяет выплаты пособий и в три раза повышает НДС

Подробнее...
default image
С президентом обсуждались планы повышения доходов населения

Подробнее...
default image
Главы стран Балтии предлагают увеличить бюджет ЕС для борьбы с коронакризисом

Подробнее...
default image
Переболевших коронавирусом не пустят в армию США

Подробнее...
default image
Появился список стран с примерными датами открытия

Подробнее...
default image
Португалия примет 60 детей-беженцев из греческих лагерей

Подробнее...
default image
Сотни тысяч евро на ремонт исторических усадеб и прочих достопримечательностей

Подробнее...
default image
Пассажирам придется выстаивать в очереди четыре часа, чтобы попасть в самолет

Подробнее...
default image
Air Baltic откладывает возобновление полетов в Балтийских странах

Подробнее...
default image
Еврокомиссия выделит €15,8 млн на создание положительного мнения о ЕС

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Соседи

Преидент Польши подписал новую стратегию нацбезопасности страны

Фото пресс-службы Канцелярии Президента Республики Польша

Президент Польши Анджей Дуда подписал новую Стратегию национальной безопасности страны. В этом документе главной угрозой названо агрессивную политику России, сообщает агентство PAP во вторник, 12 мая.

Стратегия национальной безопасности предусматривает подготовку и введение закона о управления и национальной безопасности, который установит иерархию стратегических и планировочных документов, касающихся национальной безопасности. С подписью президента Польши утратила силу Стратегия национальной безопасности от 2014 года.

В документе описывается ситуация с безопасностью, угрозы и проблемы, а также желаемые действия. Стратегия затрагивает политические, военные, экономические, энергетические, социальные вопросы, также учитывает климатические риски.

Агрессивная политика России в стратегии определена как наибольшая угроза Польше.

Сам Дуда после подписания заявил, что стратегия отражает, прежде всего, изменения, наступившие в Польше и в мире за последние пять лет.

Напомним, Польша готова принять больше военных США. На польской территории уже находятся 4,5 тысячи американских военных, но Варшава согласна на дальнейшее увеличение их численности.

korrespondent.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.