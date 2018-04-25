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TOP,Новости,Общество

Ввезенные случаи коронавируса в Литве составляют 20% от общего количества

Nuotrauka urm.lt

Ввезенные случаи коронавируса в Литве составляют около 20% всех случаев этой болезни, утверждает Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

«Очень актуальной темой стали ввезенные случаи: они звучат почти каждый день, и мы также все знаем, что отрываются границы», – заявила во вторник на пресс-конференции глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене. 

По ее словам, к 10 маю в Литве были зарегистрированы 303 ввезенных случая или около 20% подтвержденных случаев COVID-19.

«Это действительно значительная цифра», – сказала Р. Лингене.

105 из этих случаев из Великобритании. В целом из всех ввезенных случаев, девять были подтверждены уже в аэропортах, поэтому, по словам Р. Лингене, эти лица не распространили инфекцию. 

В Каунасском округе даже половина всех подтвержденных случаев являются привозными, в Шяуляйском и Утянском округах привозные случаи составляют около 40%. 

Следующие 40% случаев связаны со вспышками в Литве и 20% составляют отдельные случаи не в эпицентрах вспышек. Это, по словам Р. Лингене, сравнительное небольшая доля случаев. 

«Сейчас нужно сконцентрировать огромное внимание на охране границ, медицинский, карантинный контроль при облегчении передвижения через границы», – сказала она.

Поскольку Литва и Польша открыли границы лицам, въезжающим с целями работы, бизнеса, учебы, в Литву за сутки уже въехали 137 граждан Польши. Обязательная самоизоляция в течение 14 дней не применяется к гражданам двух стран согласно договору правительств. 

С 15 мая станет проще и сообщение для прибывающих из Латвии и Эстонии, к гражданам этих стран также не будет применяться требование самоизоляции. 

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