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Власти Великобритании разрешат проведение спортивных мероприятий без зрителей с июня

Фото pixabay.com

Власти Великобритании разрешат проводить спортивные и культурные мероприятия без зрителей начиная с июня. Об этом сообщает ТАСС, цитируя распространенный план ослабления карантина.

Карантин в Великобритании был введен 23 марта в условиях пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Ослабление этого режима будет происходить поэтапно и медленно.

«Будут разрешены культурные и спортивные мероприятия за закрытыми дверями с их телевизионной трансляцией во избежание риска широкомасштабного социального контактирования», — сказано в документе.

Однако пока не ясно, сочтут ли спортивные ассоциации формат достаточным для возобновления соревнований. Поскольку, как и в случае с театрами, показ без зрителей нерентабелен.

Руководство Английской премьер-лиги пока не решило, будет ли возобновлен приостановленный 13 марта из-за коронавируса национальный чемпионат.

На первом этапе ослабления карантина (с 13 мая) людям будет разрешено заниматься спортом на улице неограниченное число раз, загорать, совершать поездки на автомобиле к удаленным местам проведения досуга. На работу выйдут сотрудники строительных фирм и различных секторов промышленности, которые не могут работать из дома. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что на следующем этапе послаблений — с 1 июня — в стране могут заработать магазины и школы, а уже с июля — некоторые отели и общественные места.

По последней информации Минздрава страны, число случаев инфицирования коронавирусом нового типа в королевстве превысило 223 тыс., число летальных исходов — 32 тыс.

belta.by

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