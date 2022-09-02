Медицинские отходы: что нужно знать 

Обратите внимание, что при оказании медицинских услуг на дому врачи или медсестры должны сами собирать образующиеся медицинские отходы и доставлять их в медицинское учреждение, где они будут обеззаражены или сохранены до надлежащей утилизации. Если медицинские отходы скапливаются, например, после самолечения или ревизии домашней аптечки, отходы следует утилизировать в соответствии с определенными требованиями.

Лекарства, которые больше не пригодны к применению, нельзя смывать в канализацию, выбрасывать вместе с другими отходами, оставлять где попало, так как ими могут отравиться другие люди. Ненужные лекарственные средства (в том числе просроченные) все аптеки у населения принимают бесплатно, а затем сдают их компаниям, занимающимся утилизацией данных отходов.

Иглы не следует смывать в канализацию, так как они легкие и остаются плавать на поверхности воды. Поэтому иглы трудно удалять из очистных сооружений, кроме того, они могут попасть в окружающую среду. Иглы и другие острые предметы сразу после использования следует помещать в безопасные контейнеры.

Для утилизации острых предметов можно использовать бутылки из-под отбеливателя или моющих средств с завинчивающимися или плотно закрывающимися крышками, пустые металлические контейнеры с крышками, например, банки из-под кофе. Острые предметы нельзя помещать в стеклянную тару, пластиковые бутылки, картонные коробки.

Контейнеры, в которые помещены острые предметы, должны быть подписаны или помечены, что содержат острые предметы, чтобы работники предприятий по утилизации отходов могли знать, что в контейнере находятся опасные отходы. Важно хранить эти контейнеры в недоступном для детей месте. Подписанные и заполненные емкости можно выбросить в контейнер для бытовых отходов.

Использованные шприцы также принимаются некоторыми пунктами сбора крупногабаритных отходов (DGASA), принадлежащими региональным центрам управления отходами (RATC). Контакты DGASA опубликованы на сайтах RATC.

Медицинские перчатки и пропитанные кровью бинты следует поместить в отдельный полиэтиленовый пакет, хорошо завязать и только потом выбросить в общий мешок для мусора, который затем будет выброшен в контейнер для бытовых отходов.

Ненужные предметы, содержащие ртуть (например, неразбитые ртутные термометры), жители могут сдать DGASA и другим компаниям, имеющим право на работу с ртутными отходами. Список таких компаний жители могут найти в Государственном реестре предприятий по утилизации отходов.

Жители города Вильнюса, у которых нет возможности самостоятельно выехать на одну из площадок, могут позвонить в аварийную службу Grinda по тел. (8 5) 215 2112 или 1355, которая бесплатно в оговоренное время заберет ртутный градусник.

Будьте особенно осторожны, когда вещи, содержащие ртуть, бьются. Ртуть испаряется при комнатной температуре, а ее пары ядовиты, поэтому важно не выбрасывать предметы, содержащие ртуть. Попадая в окружающую среду, они могут загрязнять почву, воду и воздух ртутью.

Ртуть следует собирать от краев загрязненной зоны к середине. Сначала нужно собрать более крупные шарики с помощью листа бумаги и палочки, а более мелкие – с помощью скотча или резиновой груши со специальным стеклянным коллектором. Также можно использовать влажную бумагу, пропитанную клеем. При сборе разлитой ртути необходимо надевать резиновые перчатки и респиратор.

Собрав видимую ртуть, ее следует вылить в герметичную емкость с водой (ртуть в воде не испаряется). Этот контейнер необходимо доставить в DGASA или связаться с вашим муниципалитетом. Большинство муниципалитетов заключили договоры с переработчиками таких отходов и предоставляют жителям возможность сдавать их бесплатно.

В случае разлива большого количества ртути немедленно звоните по номеру 112 и вызывайте пожарных. Они механически и химическим способом удалят ртуть, ее соединения и пары из окружающей среды.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ