Медицинские отходы: что нужно знать 

Время от времени дома скапливаются неиспользованные лекарства, бинты, иглы, шприцы, медицинские перчатки или другие отходы медицинского происхождения. Некоторые из них могут быть заражены, поэтому очень важно правильно сортировать и утилизировать эти отходы, чтобы они не представляли опасности для окружающей среды и здоровья человека, информирует Министерство окружающей среды.
Медицинские отходы могут быть контаминированы кровью или другими биологическими жидкостями людей, страдающих различными инфекционными заболеваниями. При попадании таких отходов на свалки коммунальных отходов или на сооружения механической биологической обработки, соответственно, работающие там сотрудники могут получить травмы, уколоться или заразиться инфекционными заболеваниями.
Обратите внимание, что при оказании медицинских услуг на дому врачи или медсестры должны сами собирать образующиеся медицинские отходы и доставлять их в медицинское учреждение, где они будут обеззаражены или сохранены до надлежащей утилизации. Если медицинские отходы скапливаются, например, после самолечения или ревизии домашней аптечки, отходы следует утилизировать в соответствии с определенными требованиями.
Лекарства, которые больше не пригодны к применению, нельзя смывать в канализацию, выбрасывать вместе с другими отходами, оставлять где попало, так как ими могут отравиться другие люди. Ненужные лекарственные средства (в том числе просроченные) все аптеки у населения принимают бесплатно, а затем сдают их компаниям, занимающимся утилизацией данных отходов.
Иглы не следует смывать в канализацию, так как они легкие и остаются плавать на поверхности воды. Поэтому иглы трудно удалять из очистных сооружений, кроме того, они могут попасть в окружающую среду. Иглы и другие острые предметы сразу после использования следует помещать в безопасные контейнеры.
Для утилизации острых предметов можно использовать бутылки из-под отбеливателя или моющих средств с завинчивающимися или плотно закрывающимися крышками, пустые металлические контейнеры с крышками, например, банки из-под кофе. Острые предметы нельзя помещать в стеклянную тару, пластиковые бутылки, картонные коробки.
Контейнеры, в которые помещены острые предметы, должны быть подписаны или помечены, что содержат острые предметы, чтобы работники предприятий по утилизации отходов могли знать, что в контейнере находятся опасные отходы. Важно хранить эти контейнеры в недоступном для детей месте. Подписанные и заполненные емкости можно выбросить в контейнер для бытовых отходов.
Использованные шприцы также принимаются некоторыми пунктами сбора крупногабаритных отходов (DGASA), принадлежащими региональным центрам управления отходами (RATC). Контакты DGASA опубликованы на сайтах RATC.
Медицинские перчатки и пропитанные кровью бинты следует поместить в отдельный полиэтиленовый пакет, хорошо завязать и только потом выбросить в общий мешок для мусора, который затем будет выброшен в контейнер для бытовых отходов.
Ненужные предметы, содержащие ртуть (например, неразбитые ртутные термометры), жители могут сдать DGASA и другим компаниям, имеющим право на работу с ртутными отходами. Список таких компаний жители могут найти в Государственном реестре предприятий по утилизации отходов.
Жители города Вильнюса, у которых нет возможности самостоятельно выехать на одну из площадок, могут позвонить в аварийную службу Grinda по тел. (8 5) 215 2112 или 1355, которая бесплатно в оговоренное время заберет ртутный градусник.
Будьте особенно осторожны, когда вещи, содержащие ртуть, бьются. Ртуть испаряется при комнатной температуре, а ее пары ядовиты, поэтому важно не выбрасывать предметы, содержащие ртуть. Попадая в окружающую среду, они могут загрязнять почву, воду и воздух ртутью.
Ртуть следует собирать от краев загрязненной зоны к середине. Сначала нужно собрать более крупные шарики с помощью листа бумаги и палочки, а более мелкие – с помощью скотча или резиновой груши со специальным стеклянным коллектором. Также можно использовать влажную бумагу, пропитанную клеем. При сборе разлитой ртути необходимо надевать резиновые перчатки и респиратор.
Собрав видимую ртуть, ее следует вылить в герметичную емкость с водой (ртуть в воде не испаряется). Этот контейнер необходимо доставить в DGASA или связаться с вашим муниципалитетом. Большинство муниципалитетов заключили договоры с переработчиками таких отходов и предоставляют жителям возможность сдавать их бесплатно.
В случае разлива большого количества ртути немедленно звоните по номеру 112 и вызывайте пожарных. Они механически и химическим способом удалят ртуть, ее соединения и пары из окружающей среды.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ