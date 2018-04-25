Меньше всего средств ЕС инвестировали Минэнергетики и МВД Литвы

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Проводя в жизнь финансируемые на средства фондов Евросоюза (ЕС) финансового периода 2014-2020 годов, до конца прошлого года меньше всего выделенных им средств инвестировали Министерство энергетики и Министерство внутренних дел (МВД) Литвы – 34% и 35% выделенных им средств.

Менее 40% выделенных средств также инвестировали Министерство экономики и инноваций (36%), Министерство культуры (37%), а также Министерство образования, науки и спорта (38%), указано в отчете Министерства финансов, который в среду будет представлен на заседании правительства.

С начала периода больше всего предоставленных министерствам средств инвестировали Министерство социальной защиты и труда (62%) и Министерство окружающей среды (55%). За 2019 год больше всего средств инвестировали Министерство здравоохранения и Министерство культуры – примерно по 21% выделенных им средств.

В общей сложности за 2019 год инвестировано 950 млн евро из фондов ЕС – 80% из запланированных в бюджете 2019 года 1,2 млрд евро. В прошлом году средств ЕС было инвестировано в 1,3 раза больше, чем в 2018 году, однако в середине срока инвестирования средств фондов ЕС общая сумма инвестированных средств (почти 3 млрд евро) не достигает половины всего предоставленного Литве финансирования (44%).