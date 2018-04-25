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TOP,Новости,Общество

Меняются требования к маскам : при входе в бар или кафе нужно надевать, внутри — уже нет

Фото pixabay.com

Меняются требования к ношению масок и других средств защиты лица на предприятиях общественного питания : теперь посетителям за столиком в кафе или в баре они больше не является обязательными.

Требование надевать маски при входе в заведение остается в силе, отметил министр здравоохранения Аурелиюс Вярига, объявивший об изменениях в своем Facebook.

«В кафе, рестораны и другие заведения общественного питания и впредь должны допускаться только посетители с защитными масками. Это действует при посещении как закрытых, так и уличных кафе. То есть входить и выходить нужно с маской или другой защитой для лица, а сидя за столом или барной стойкой надевать ее не обязательно », — сообщает А.Вярига.

Его представитель Лина Бушинскайте сообщила BNS, что приказ подписан в четверг и вступил в силу в пятницу.

По словам министра, это изменение было введено после многочисленных предложений людей и оценки их неудобств, когда им приходилось находиться за столом с маской, прежде чем что-либо есть или пить.

А. Вярига заявил, что никаких других исключений или ограничений, касающихся предприятий общественного питания, пока не планируется.

«Посмотрим, что будет в выходные, какая будет ситуация», — сказал министр.

По его словам, от этой меры отказались, потому что она не имеет «особого значения», но вызвала много споров.

«Были самые разные споры — нужно ли что-то держать в руке, чтобы снять маску, или нужно снимать маску, когда мы хотим съесть котлету», — сказал министр.

«Мы отрегулировали, что если человек уже сидит за столом, он никуда не собирается, то маску надевать не обязательно», — добавил он.

Министр также напоминает, что освобождение от ношения масок распространяется на людей с ограниченными возможностями, когда они просто не могут носить средства защиты лица и носа из-за своей инвалидности.

«Например, люди с респираторными проблемами, психическими расстройствами, расстройствами аутистического спектра могут оставаться без масок, если они не могут их носить из-за состояния здоровья. Конечно, если у человека нарушена двигательная способность, но это позволяет ему использовать маску, то это и нужно делать », — говорит министр.

В целях пресечения распространения коронавируса с 1 августа возвращено обязательное ношение масок в общественном транспорте и учреждениях, массовых мероприятиях, предприятиях общественного питания, кроме случаев приема пищи и алкоголя.

Информация ЛК по сообщению BNS

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