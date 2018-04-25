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TOP,Здравоохранение,Новости,Регионы

Мэр Каунаса призывает горожан вести себя сознательно в связи с 2 случаями коронавируса

Фото BFL/Teodoras Biliūnas

Мэр второго по величине города Литвы Каунаса Висвалдас Матийошайтис призвал горожан вести себя сознательно, соблюдать рекомендации медиков и не паниковать в связи с тем, что в городе выявлены два случая нового коронавируса COVID-19.

«В связи с первыми случаями коронавируса в нашем городе, прежде всего, мы должны позаботиться о том, чтобы защитить других людей от распространения этого вируса. Верю, что каунасцы сознательны и будут адекватно реагировать на ситуацию. Панике здесь не место», – написал мэр на своей страничке в социальной сети «Фейсбук».

В. Матийошайтис утверждает, что сейчас самое важное – следовать всем советам специалистов в сфере здравоохранения, предпринимать необходимые превентивные меры. 

«Экстремальная ситуация объявлена в масштабе всей страны. Мы должны понять, что в этот момент массовые мероприятия в закрытых пространствах, путешествия в страны повышенного риска и прочие неадекватные поступки опасны для нашего здоровья и здоровья, и даже жизни окружающих», – отметил мэр.

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Он отметил, что город готов к возможным событиям, если «ситуация еще обострится». 

«Я не сомневаюсь в компетенции медиков, верю, что пациентам в больнице будет предоставлена квалифицированная помощь. Поэтому хочется верить, что жертв удастся избежать», – заявил В. Матийошайтис.

Во вторник вечером в Литве были подтверждены два новых случая заражения коронавирусом, их общее количество в стране выросло до трех, сообщило правительство. 

Два новых случая это жители Каунаса, муж и жена, 1980 и 1985 года рождения. Они находились в Северной Италии, катались на лыжах с 29 февраля по 6 марта. Находившиеся с ними контакте близкие родственники находятся на домашнем карантине.

В данный момент в Литве под наблюдением находятся более 5,5 тыс. человек, которые вернулись с зарубежных территорий, в наибольшей степени подверженных вирусу. 

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Литве был выявлен 28 февраля у вернувшейся с северной Италии 39-летней жительницы Шяуляй.

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