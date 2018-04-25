Мэр Каунаса призывает горожан вести себя сознательно в связи с 2 случаями коронавируса

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Мэр второго по величине города Литвы Каунаса Висвалдас Матийошайтис призвал горожан вести себя сознательно, соблюдать рекомендации медиков и не паниковать в связи с тем, что в городе выявлены два случая нового коронавируса COVID-19.

«В связи с первыми случаями коронавируса в нашем городе, прежде всего, мы должны позаботиться о том, чтобы защитить других людей от распространения этого вируса. Верю, что каунасцы сознательны и будут адекватно реагировать на ситуацию. Панике здесь не место», – написал мэр на своей страничке в социальной сети «Фейсбук».

В. Матийошайтис утверждает, что сейчас самое важное – следовать всем советам специалистов в сфере здравоохранения, предпринимать необходимые превентивные меры.

«Экстремальная ситуация объявлена в масштабе всей страны. Мы должны понять, что в этот момент массовые мероприятия в закрытых пространствах, путешествия в страны повышенного риска и прочие неадекватные поступки опасны для нашего здоровья и здоровья, и даже жизни окружающих», – отметил мэр.